रत्नागिरी-गुरुदेव श्री श्री रविशंकर यांचा रत्नागिरीत २२ ला कार्यक्रम
गुरुदेव श्री श्री रवीशंकर यांचा
रत्नागिरीत २२ ला कार्यक्रम
जया सामंत : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर कार्यक्रम
रत्नागिरी, ता. १० : कोकणची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या रत्नागिरी नगरीत लवकरच एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक सोहळा संपन्न होणार आहे. जागतिक स्तरावर शांततेचा संदेश देणारे आणि ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे प्रणेते गुरुदेव श्री श्री रवीशंकर यांचे २२ रोजी रत्नागिरीत आगमन होत आहे. यानिमित्त गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर सायंकाळी ५ वाजता भव्य ''भक्ती उत्सव'' आयोजित केला आहे, अशी माहिती आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या प्रशिक्षिका जया सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गुरुदेव श्री श्री रवीशंकर यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून भारतीय संस्कृतीतील योग, ध्यान आणि प्राणायाम या मूल्यांचा प्रचार करून जगभरातील मानवाला तणावमुक्त आणि निर्भय बनविण्याचे कार्य केले आहे. विशेषतः त्यांच्या ''सुदर्शन क्रिया'' या क्रांतिकारी शोधामुळे जगातील १८० देशांमधील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात हास्य आणि आनंद परतला आहे. केवळ आध्यात्मिकच नव्हे, तर जागतिक शांततेचे दूत म्हणून त्यांनी अनेक देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि संघर्षाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राममंदिरासारख्या जटील प्रश्नांतही त्यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. हा ''भक्ती उत्सव'' म्हणजे ज्ञान, ध्यान आणि सुश्राव्य भजन-सत्संगाचा एक अनोखा त्रिवेणी संगम असणार आहे. प्रत्यक्ष गुरुदेवांच्या उपस्थितीत सामूहिक ध्यान करण्याची संधी रत्नागिरीकरांना मिळणार असून, हा अनुभव प्रत्येकाच्या आयुष्यात नवी ऊर्जा देणारा ठरेल,
असे जया सामंत यांनी सांगितले. रत्नागिरी ही निसर्गसंपन्न आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशी भूमी आहे. गुरुदेवांच्या आगमनामुळे या भूमीच्या आध्यात्मिक महत्त्वामध्ये मोलाची भर पडणार आहे. या सोहळ्याच्या यशस्वी नियोजनासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंगची टीम मेहनत घेत आहे.
यावेळी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेला विनिता गोखले, भुवना महागावकर, प्राची देशपांडे, प्राची जोशी, राजेश भुर्के, नीलेश मिरजकर, प्रवीण डोंगरे, श्वेता भट आणि ओंकार फडके यांची उपस्थिती होती. या ''न भुतो न भविष्यती'' सोहळ्याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व नागरिकांनी आपल्या कुटुंबीयांसह आणि मित्रपरिवारासह मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आग्रहाचे निमंत्रण आयोजकांनी दिले आहे.
