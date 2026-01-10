हरवलेले पाकीट पर्यटकाला परत; मालवणात कौतुक
16823
मालवणात पर्यटकाचे हरवलेले
पाकीट परत केल्याने कौतुक
नंदकिशोर मांजरेकरांचा प्रामाणिकपणा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० : येथील रॉक गार्डन परिसरात फिरण्यासाठी आलेल्या निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या प्रामाणिकपणामुळे सोलापूर येथील पर्यटकाला त्याचे हरवलेले पाकीट परत मिळाले. देवगड-तळेबाजार येथील रहिवासी आणि येथील पंचायत समितीचे निवृत्त वरिष्ठ सहायक नंदकिशोर मांजरेकर यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
मांजरेकर हे आपल्या नातेवाईकांसह येथील रॉक गार्डन येथे पर्यटनासाठी गेले होते. बागेत फेरफटका मारत असताना त्यांना एका बाकावर पाकीट पडलेले दिसले. त्यात महत्त्वाची कागदपत्रे आणि मोठी रक्कम असल्याचे निदर्शनास आले. मांजरेकर यांनी तत्काळ जवळच असलेल्या पोलिस ठाण्यात जाऊन पाकीट पोलिस कर्मचारी सुधीर लोंढे यांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी पाकिटाची तपासणी केली असता त्यात रोख रक्कम, आधारकार्ड, एटीएम कार्ड आणि काही महत्त्वाचे दस्तऐवज आढळून आले. तपासणीअंती हे पाकीट सोलापूर येथील पर्यटक विश्वजित जाधव यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले. श्री. लोंढे यांनी पाकिटातील कागदपत्रांच्या आधारे जाधव यांचा शोध घेतला. त्यांना घटनास्थळी बोलावून घेत खात्री करून पाकीट श्री. मांजरेकर यांच्या उपस्थितीत पाकीट सुपूर्द केले. जाधव यांनी मांजरेकर आणि पोलिस प्रशासनाचे आभार मानले. मालवण पोलिस आणि मांजरेकर यांचे कौतुक होत आहे.
