आंबा बागायतदारांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर भर द्यावा

वेसवी : मोहरलेल्या आंबा झाडाची पाहणी करून त्याबाबत मार्गदर्शन करताना डॉ. बी. डी. शिंदे. सोबत सोमनाथ अहिरकर.
बागायतदारांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर भर द्यावा
डॉ. बी. डी. शिंदे : वेसवी येथे आंबा काजू संरक्षण कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ११ः आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी एकात्मिक पद्धतीने कीड व्यवस्थापन करावे. बागेची साफसफाई ठेवावी. रासायनिक पद्धतीने व्यवस्थापन करताना विद्यापीठाने दिलेल्या फवारणी वेळापत्रकाप्रमाणे करावी. तसेच लेबल क्लेम औषधे वापरावी, असे आवाहन बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ येथील शास्त्रज्ञ डॉ. बी. डी. शिंदे यांनी केले.
तालुका कृषी विभागाच्या वतीने ८ रोजी वेसवी येथे आंबा व काजू संरक्षण रोग व कीड व्यवस्थापन या विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. या कार्यशाळेला बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ येथील शास्त्रज्ञ डॉ. बी. डी. शिंदे उपस्थित होते. त्यांनी आंबा व काजू पिकांवरील मोहोर संरक्षण, तसेच विविध रोग व किडींचे व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली. तालुका कृषी अधिकारी सोमनाथ आहेरकर यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. देव्हारे मंडळ कृषी अधिकारी राकेश मर्चंडे यांनी आंबा पुनरुज्जीवन योजना, तसेच मागेल त्याला काजू योजनेबाबत मार्गदर्शन केले.
उपकृषी अधिकारी एस. एम. पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. सहायक कृषी अधिकारी ए. डी. तळेकर यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास वेसवी ग्रामपंचायतीचे सरपंच पल्लवी खाडे, बाणकोट ग्रामपंचायतीचे सरपंच नुरुल्ला परकार, वेळास ग्रामपंचायतीचे सरपंच शिवाजी पाटील यांच्यासह वेसवी, वेळास व बाणकोट पंचकृषीतील आंबा व काजू बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सहायक कृषी अधिकारी एस. जी. कोठाले व एस. ए. चेके यांनी विशेष सहकार्य केले.
