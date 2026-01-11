संगमेश्वर ः पैसा फंड कलादालनातील कलाकृती पाहून मन थक्क होते
पैसा फंड कलादालनातील कलाकृती मन थक्क करणारी
राजाराम चव्हाण ; पैसा फंड प्रशालेतील विद्यार्थ्यांना शस्त्रांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ११ः व्यापारी पैसा फंड संस्थेने परिसरातील गोरगरीब मुलांना १९२९ साली शिक्षणाची दारे खुली करुन दिली. त्या बरोबरीने आता कला क्षेत्रात भरारी घेत या संस्थेने उभारलेल्या भव्य कलादालनात एकापेक्षा एक सुंदर कलाकृती पहायला मिळत आहेत. त्या पाहून नक्कीच कोणालही थक्क व्हायला होते, असे प्रतिपादन संगमेश्वरचे पोलीस निरीक्षक राजाराम चव्हाण यांनी केले.
संगमेश्वर पोलीस ठाण्यातर्फे पैसा फंड प्रशालेतील विद्यार्थ्यांना विविध शस्त्रे आणि त्या विषयीची सविस्तर माहिती सांगण्यासाठी पोलीस निरीक्षक राजाराम चव्हाण प्रशालेत आले होते. या वेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
याप्रसंगी व्यासपिठावर संस्था सचिव धनंजय शेट्ये, संस्था सदस्य रमेश झगडे, छायाचित्रकार मीनार झगडे, पर्यवेक्षक प्रकाश दळवी, पो. हे. कॉ. किशोर जोयशी, पो कॉ. कुणाल घोलप, अमोल बंडगर, सचिन जाधव आदी उपस्थित होते. पोलिसांकडे असणारी शस्त्रे कशा प्रकारची असतात, त्यांना कोणत्या नावाने ओळखलं जातं, या शस्त्रास्त्राचा मारा किती लांबपर्यंत जातो, अशा प्रकारची सर्व माहिती पोलीस निरीक्षक राजाराम चव्हाण, पो.कॉ. कुणाल घोलप, अमोल बंडगर यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितली.
या वेळी पोलीस निरीक्षक राजाराम चव्हाण आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी पैसा फंडचा कलावर्ग आणि कलादालनाला भेट दिली . कलादालनातील कलाकृती पाहून आपल्याला आपल्या शालेय जीवनातील कला शिक्षकांची आठवण झाल्याचे श्री. चव्हाण यांनी नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पैसा फंड प्रशाला जे अभिनव प्रयोग राबवत आहे, त्याचे त्यांनी कौतुक केले.
चौकट
विद्यार्थ्यांनी हाताळली शस्त्रे
पोलिस नियमित वापरत असलेली शस्त्रे विद्यार्थ्यांनीही हाताळून पाहिली. त्याविषयीची माहिती जाणून घेतले. विद्यार्थ्यांनी काही शंकांही उपस्थित केल्या होत्या. त्याचे निरसन पोलिसांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.