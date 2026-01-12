मंडणगडात पाच निवृत्त पोलिस पाटलांचा सत्कार
मंडणगड: पाचरळ पोलीस पाटील गजानन घोसाळकर यांचा कुटुंबासमवेत सत्कार करताना जिल्हाध्यक्ष नितीन बेलोसे, पोलीस निरीक्षक नितीन गवारे, दत्तात्रेय भोसले, मनोज शिंदे, संजय टक्के, प्रकाश बेंरे, सुरेश वेले, संजय ओकटे, राजाराम मेणे, आदी.
पाच निवृत्त पोलिस पाटलांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १२ ः महाराष्ट्र पोलीस पाटील संघ तालुका शाखेच्यावतीने मंडणगड तालुक्यातील निवृत्त झालेल्या पाच पोलिस पाटलांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात दत्तात्रय जाधव (नारगोली), गजानन घोसाळकर (पाचरळ), मुरलीधर गुजर (जांभुळनगर), सदाशिव मुकना (दहिंबे), जयराव नामुगडे (माहू) यांचा समावेश आहे.
सत्कार कार्यक्रम ग्रामपंचायत भिंगळोली येथे झाला. या निमित्ताने आयोजीत कार्यक्रमाला जिल्हाध्यक्ष नितीन बेलोसे, पोलीस निरीक्षक नितीन गवारे, तालुका अध्यक्ष दत्तात्रेय भोसले उपस्थित पोलीस पाटील संघाचे पदाधिकारी मनोज शिंदे, संजय टक्के, प्रकाश बेंद्रे, सुरेश वेले, संजय ओकटे, राजाराम मेणे, अनिल भांमटे, संतोष मोहीते, सुमीत तांबे, प्रतिभा बेडेकर आदी उपस्थित होते.
