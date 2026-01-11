राष्ट्र सेविका समितीतर्फे १८ जानेवारीला सघोष संचलन
रत्नागिरी, ता. १० : राष्ट्र सेविका समिती, दक्षिण रत्नागिरी यांच्या वतीने सघोष संचलनाचे आयोजन १८ जानेवारी रोजी करण्यात आले आहे. सायंकाळी ४ वाजून १५ मिनिटांनी या संचलनास प्रारंभ होणार असून, कोकण प्रांत सह सेवा प्रमुख राजश्री जोग या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
सघोष संचलन कारवांचीवाडी येथून सुरू होऊन सुर्वेनगर, आदर्श वसाहत, साई मंदिर, सेंट थॉमस स्कूल, रविंद्रनगर, सुर्वेनगर या मार्गाने मार्गक्रमण करणार आहे. राष्ट्रसेविकांच्या शिस्तबद्ध सहभागातून राष्ट्रभक्ती, सामाजिक बांधिलकी व संघटनशक्तीचे दर्शन घडविणे हा या संचलनाचा उद्देश आहे. “ध्येयपथी चालता दाखवू समर्थता, राष्ट्र नेत्यापुढे टाकून सारी भिरूता” या ब्रीदवाक्याने प्रेरित या संचलनातून समाजात राष्ट्रप्रेम, सेवाभाव व सांस्कृतिक मूल्यांचे संवर्धन करण्याचा संदेश दिला जाणार आहे. या सघोष संचलनाचे स्वागत व दर्शनासाठी नागरिकांनी सहकुटुंब उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा कार्यवाहिका मीरा भिडे, शहर कार्यवाहिका शमिका गद्रे यांनी केले आहे.
