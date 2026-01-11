चिपळूण ः कार्यकारी अध्यक्षपदी पटवर्धन
rat11p21.jpg-
16916
अनिकेत पटवर्धन
rat11p22.jpg-
16917
अमोल भोबस्कर
अनिकेत फाऊंडेशनच्या
कार्यकारी अध्यक्षपदी पटवर्धन
चिपळूण, ता. ११ः समाज हितार्थ काम करता यावे, यासाठी अनिकेत फाउंडेशनची स्थापना केली आहे. या फाउंडेशनच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी अनिकेत पटवर्धन, अध्यक्षपदी अमोल भोबस्कर तर सचिवपदी वसंत ताम्हणकर यांची निवड झाली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून रत्नागिरी येथे अनिकेत पटवर्धन हे काम पाहतात. लोकहितासाठी पटवर्धन यांच्या संकल्पनेतून या फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. या फाउंडेशनच्या उपाध्यक्षपदी विनोद चाळके, खजिनदार गणेश हळदे, सचिव वसंत ताम्हणकर तर सदस्य पदी साईराज वरेकर, गणेश साळवी, प्रवीण संसारे यांची निवड केली आहे. याबाबत भोबस्कर म्हणाले, या फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाजसेवेच्या नवीन प्रवासाला सुरुवात केली आहे. समाजातील गरजू गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. त्याचबरोबर अन्य विविध गोष्टींसाठी या फाउंडेशनद्वारे सहकार्य केले जाणार आहे.