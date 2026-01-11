सावंतवाडीत खाकीतील माणुसकीचा उत्सव
16919
सावंतवाडीत खाकीतील संवेदनशीलता
पोलिस स्थापना दिन; ‘खेळ पैठणीचा’, रक्तदान शिबिर थाटात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त येथील पोलिस ठाण्याच्यावतीने विविध सामाजिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात पोलिस, त्यांचे कुटुंबीय व महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत या उपक्रमाचा आनंद लुटला. यामध्ये महिलांसाठी आयोजित ‘खेळ पैठणीचा’ हा कार्यक्रम आणि रक्तदान शिबिर विशेष आकर्षण ठरले.
मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत महिला पोलिस अंमलदार, पोलिस कुटुंबीय आणि शहरातील इतर महिला बचतगटांसाठी ‘खेळ पैठणीचा’ उपक्रम झाला. दिवसभराच्या तणावातून विरंगुळा मिळावा आणि महिलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने राबवलेल्या या कार्यक्रमात महिला उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्या. बुधवारी (ता. ७) सावंतवाडी पोलिस ठाणे, रोटरी क्लब, रक्तदाता संघटना आणि ‘ऑन कॉल ब्लड ग्रुप’च्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिर झाले. शिबिरात पोलिस अधिकारी, अंमलदार आणि नागरिक अशा एकूण ४० जणांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे उद्घाटन सावंतवाडीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनोद कांबळे यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी त्यांनी पोलिस दलाच्या सामाजिक कार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या कार्यक्रमास निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक दयानंद गवस, नगरसेवक देव्या सूर्याजी, ॲड. भांबुरे तसेच कुडाळ, वेंगुर्ले, निवती, दोडामार्ग, बांदा आणि सावंतवाडी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व अंमलदार उपस्थित होते. सावंतवाडी पोलिसांनी राबविलेल्या या स्तुत्य उपक्रमांचे सर्वस्तरांतून कौतुक होत आहे.
