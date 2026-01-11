आजगावमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘महाराष्ट्र रत्ने’
आरोंदा ः डॉ. प्रमोद नाईक लिखित ‘महाराष्ट्र रत्ने’ हे पुस्तक आजगाव विद्या विहार प्रशालेच्या विद्यार्थांना मुख्याध्यापक उत्तम भागीत व शिक्षकवर्ग यांच्या उपस्थितीत भेट दिले. मुख्याध्यापक भागीत यांनी डॉ. नाईक व त्यांच्या पत्नी प्रा. नीलम नाईक यांच्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. हे पुस्तक विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. प्रा. नीलम नाईक यांनी लाल मातीतल्या महान सुपुत्रांच्या चरित्रगाथेवर आधारित लेखन केलेले ‘कोकणरत्ने’ हे पुस्तक या आधी विद्या विहार इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थांना भेट दिली होती. डॉ. नाईक हे आरोंदा गावचे सुपुत्र असून विविध क्षेत्रात समाजोपयोगी काम करत आहेत. त्यांचे कार्य प्रेरणादायी असल्याचे सांगत प्रशालेच्या वतीने शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांनी ऋण व्यक्त केले.

