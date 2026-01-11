दाभोळेत विविध विकासकामे हाती
दाभोळेत विविध विकासकामे हाती
देवगड, ता. ११ ः दाभोळे (ता.देवगड) बौद्धवाडी सड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या खडीकरण, डांबरीकरण कामाचा प्रारंभ भाजपचे देवगड मंडल अध्यक्ष सदाशिव भुजबळ यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. विविध मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती.
दाभोळे गावातील विविध विकासकामांना चालना देण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामांमध्ये दाभोळे ग्रामपंचायत कार्यालय विस्तारीकरण करणे, दाभोळे तेलीवाडी ते महाजनवाडी रस्ता, दाभोळे उंबळाची व्हाळी रस्ता, राऊतवाडी अंगणवाडी दुरुस्ती, राऊतवाडी पायवाट दुरुस्ती, बौद्धवाडी सडा रस्ता आदी कामांचा समावेश आहे. बौध्दवाडी सडा भूमिपूजनप्रसंगी भगवान कदम, सरपंच श्रीकृष्ण अनभवणे, विठ्ठल दाभोळकर, ग्रामपंचायत अधिकारी पांडुरंग शेटगे, सागर कुळकर, संदेश चव्हाण, रमेश घाडी, पांडुरंग घाडी, सानिका कदम, हेमंत कदम, रमाकांत कदम, राज कदम, जयराम तेली, साहिल दाभोळकर तसेच प्रदीप कदम उपस्थित होते.
