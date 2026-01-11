श्री भगवती चरणी ताल-सुरांची पुष्पांजली
मुणगेतील संगीत कार्यक्रम; विद्यार्थ्यांच्या भक्तिगीतांनी रसिक मुग्ध
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. ११ ः येथील ग्रामदेवता श्री देवी भगवती जत्रोत्सवामध्ये श्री भगवती हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या भक्तिसंगीत कार्यक्रमाला भाविकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सूर, ताल आणि लय यांच्या अपूर्व संगमाने उपस्थित भाविक मंत्रमुग्ध झाले.
प्रतिवर्षी देवी भगवती यात्रोत्सवानिमित्त भगवती हायस्कूलचे विद्यार्थी संगीत भक्तिगीत कार्यक्रम सादर करतात. यावर्षी बहारदार भक्तिसंगीताचा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी सादर केला. यात जय सावंत याने ‘सात स्वरांनी केली प्रार्थना’ या गणेश वंदनेने कार्यक्रमाला प्रारंभ केला. आयुष कांदळगावकर याने ‘सेवा मानून घे आई’, भूमी आईर हिने ‘विठू माऊली तू माऊली जगाची’ हा अभंग, हर्ष जोशी याने ‘देवाजीचे द्वारी आज रंगला अभंग’, लिशा तेली हिने ‘मळवट’, शमिका जाधव हिने ‘अवघे गरजे पंढरपूर’, दक्षेश मांजरेकर याने ‘धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा’ हे दत्तगीत सादर केले. संस्कृती सारंग हिने ‘मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव’, आराध्या कदम हिने ‘बा विठ्ठला धाव पावरे’, अनन्या गावकर हिने ‘आई भवानी तुझ्या कृपेने’ हे गोंधळ गीत सादर केले. सानवी दळवी हिने ‘स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेव दत्त’ हे भक्तिगीत, समिक्षा हिंदळेकर हिने ‘बघ उघडूनी दार’, चैतन्य रुपे याने ‘स्वामीरंगी न्हाऊनिया स्वामीमय झालो’, जय सावंत याने ‘शोधीसी मानवा’ तर लिशा तेली हिच्या ‘लख्ख पडला प्रकाश दिवट्या मशालीचा’ या गोंधळ गीताने कार्यक्रमाची सांगता केली. कार्यक्रमाचे निवेदन कलाशिक्षिका गौरी तवटे यांनी केले. संगीत साथ बुवा राजेंद्र प्रभू (हार्मोनियम), संगीत विशारद शैलेश सावंत (तबला) यांनी दिली. कार्यक्रमाची संकल्पना मुख्याध्यापिका एम. बी. कुंज, कला शिक्षिका गौरी तवटे, शिक्षक प्रसाद बागवे यांची होती. त्यांना हरिदास महाले, रश्मी कुमठेकर, सुविधा बोरकर, तेजल बागडे यांचे सहकार्य लाभले. श्री भगवती देवस्थानने संगीत कार्यक्रम करण्यासाठी व्यासपीठ दिल्याबद्दल प्रशालेच्या वतीने आभार मानले.
