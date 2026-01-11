कुंभारमाठ येथे २१ पासून माघी गणेश जयंती उत्सव
मालवण, ता. १० : कुंभारमाठ-मालवण येथील शासकीय तंत्रनिकेतन शेजारील सिद्धिविनायक पटांगणावर श्री रेकोबा मित्रमंडळ व माघी गणेश उत्सव मंडळ आणि संजय लुडबे यांच्या संकल्पनेतून ‘माघी गणेश जयंती उत्सव २०२६’ साजरा होणार आहे. या उत्सवाचे हे १६ वे वर्ष असून २१ ते २८ जानेवारी दरम्यान भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती उत्सव समितीचे अध्यक्ष मंदार लुडबे यांनी दिली.
या उत्सवात २१ ला सकाळी ९ वाजता धार्मिक विधी, सायंकाळी ४ वाजता श्री गणेशाचे आगमन व भव्य मिरवणूक, २२ ला गणेश जयंती व भजन, सकाळी १० वाजता श्री गणेश मूर्तीचे पूजन, दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, रात्री ८ वाजता जंगी भजनबारी सामना, पहिली बारी: डुंगो कमला भजन मंडळ (शेलपी-वेंगुर्ला) - बुवा दिनेश वागदेकर, दुसरी बारी ओम चैतन्य गगनगिरी प्रासादिक भजन मंडळ (उंबर्डे-वैभववाडी) - बुवा श्रीकांत शिरसाट, २३ ला रक्तदान शिबिर व मालवणी नाटक, सकाळी १०.१५ वाजता रक्तदान शिबिर, सायंकाळी ७ वाजता महाआरती, रात्री ९ वाजता स्वलेखा स्टुडिओ कल्याण निर्मित धमाल विनोदी मालवणी नाटक - ‘बाई शिवाय लग्न’. २४ ला ‘जलवा २०२६’ नृत्य सोहळा, दुपारी १२.३० वाजता प्रसाद, रात्री ९ वाजता चिमणी पाखरं डान्स ॲकॅडमी (कुडाळ) आयोजित नृत्य कार्यक्रम - ‘जलवा २०२६’. २५ ला हळदीकुंकू व रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा, सायंकाळी ४.३० वाजता महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ, रात्री ९ वाजता बाळू लुडबे यांच्या स्मरणार्थ रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा (मोठा व लहान गट), २६ ला दशावतारी नाट्यप्रयोग, दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, रात्री ९ वाजता जय हनुमान पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ (दांडेली) यांचा ट्रिकसीनयुक्त नाट्यप्रयोग - ‘दख्खनचा राजा जोतिबा माझा’. २७ ला सत्यनारायण पूजा व नाट्यप्रयोग, सकाळी ११.३० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा व तीर्थप्रसाद, रात्री ९ वाजता दत्तमाऊली दशावतार नाट्यमंडळ (सिंधुदुर्ग) यांचा पौराणिक नाट्यप्रयोग ‘जिव्हेश्वर’, २८ ला सांगता व विसर्जन, दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता श्री गणेश मूर्तीची भव्य विसर्जन मिरवणूक होईल. उत्सवात गणेशभक्तांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष मंदार लुडबे, माजी जिल्हा परिषद सदस्या संजीवनी लुडबे आणि श्री रेकोबा मित्रमंडळाने केले आहे.
