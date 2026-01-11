शिक्षकांच्या हाती औषधांऐवजी ‘फाईली’
अजय शिंदे ः ‘आभा’ सक्तीमुळे बिले रखडली
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ११ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्याने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘आभा’ कार्डच्या सक्तीमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक पेचामुळे आजारपणात खर्च केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या औषधाऐवजी हातात केवळ कागदपत्रांच्या ‘फाईली’ घेऊन फिरावे लागत आहे, अशी व्यथा सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन व्यक्त केली.
याबाबत शिंदे यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे, त्यात म्हटले आहे, की राज्याने आभा कार्डच्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, याचा अर्थ असा लावला जात आहे, की केवळ नोंदणीकृत रुग्णालयात आभा कार्डद्वारे उपचार घेतल्यासच बिले मंजूर होतील. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी यांसारख्या प्रमुख ठिकाणीच अशी रुग्णालये उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीच्या उपचारासाठी कुठे जायचे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रातील इतर ३५ जिल्ह्यांमध्ये ऑफलाईन वैद्यकीय बिले नियमितपणे मंजूर केली जात आहेत, मग केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच ही सक्ती का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत जिल्हाध्यक्ष शिंदे आणि राज्य फेडरेशन प्रतिनिधी अशोक गीते यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रलंबित वैद्यकीय बिले तातडीने मंजूर करून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा. आभा कार्डच्या सक्तीमुळे निर्माण झालेला गोंधळ तातडीने दूर करावा. ग्रामीण भागातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून धोरणात शिथिलता द्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. उपचार हवे तर प्रवास करा आणि जीवन वाचवायचे असेल तर खर्च स्वतः करा, हीच नवी धोरणात्मक दिशा आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
उपसंचालकांशी चर्चा करणार ः मयेकर
दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी सकारात्मकता दर्शवली असून कोल्हापूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागवले आहे. या पत्राची प्रत अध्यापक संघाला प्राप्त झाली आहे. लवकरच संघटनेचे शिष्टमंडळ कोल्हापूर येथे जाऊन उपसंचालकांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे सचिव विजय मयेकर यांनी दिली.