रत्नागिरी-शून्य विद्युत अपघात धोरण काटेकोर राबवा

चिपळूण ः आढावा बैठकीत उपस्थित संचालक राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता अनिल डोये, अधीक्षक अभियंता सुनीलकुमार माने व कर्मचारी.
‘शून्य विद्युत अपघात’ धोरण काटेकोर राबवा
राजेंद्र पवार ; जिल्ह्यातील उपकेंद्रांचे ‘आयएसओ’ मानांकन करा, महावितरणाची आढावा बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ः महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या विद्युत अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. आता सार्वजनिक व घरगुती विद्युत अपघातांचे प्रमाण शून्यवत करणे हे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ‘शून्य विद्युत अपघात’ या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त उपकेंद्रांचे ‘आयएसओ’ मानांकन करावे असे आदेश महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी दिले.
महावितरण रत्नागिरी मंडलाची (जिल्ह्याची) आढावा बैठक झाली. या वेळी कोकण परिमंडलाचे मुख्य अभियंता अनिल डोये, रत्नागिरी मंडलाचे अधीक्षक अभियंता सुनीलकुमार माने, कार्यकारी अभियंते नितीन पळसुलेदेसाई, जितेंद्र फुलपागरे, धनंजय भामरे, प्रमोद बाबरेकर आदी उपस्थित होते.
संचालक राजेंद्र पवार म्हणाले, कर्मचार्यांनी वीज यंत्रणेच्या नियमित देखभाल दुरुस्ती सोबतच वीजसुरक्षेचा जागर ग्राहकांच्या घरोघरी करावा. विद्युत धोके टाळण्यासाठी खबरदारी व उपायांची नागरिकांना माहिती द्यावी. महावितरणच्या ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कामात सकारात्मक बदल होण्यासाठी जिल्ह्यातील उपकेंद्रांचे ‘आयएसओ’ मानांकन करून घ्यावे. याकरता आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करा.
या वेळी ग्राहकसेवा व वीज बिल थकबाकीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात थकबाकी लक्षणीयरित्या कमी झाली पाहिजे. याकरता वसुली मोहिमा अधिक तीव्र करा, थकबाकीदार ग्राहकांशी समन्वय साधा. त्यानंतर ही बिल भरणा न झाल्यास नियमानुसार वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करा, अशा सूचना देण्यात आल्या.
वीज बील वसुली करा
वीज बिल थकबाकी वसुलीसाठी वसुली मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे नियोजन जानेवारीपासूनच करा जेणे करून मार्च महिन्यात त्याचा ताण वाढणार नाही, असे राजेंद्र पवार यांनी सांगितले आहे.
