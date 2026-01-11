गुहागरमध्ये स्वीकृतसाठी शिवसेनेकडून अमरदीप परचुरे
गुहागरमध्ये स्वीकृतसाठी
शिवसेनेकडून अमरदीप परचुरे
गुहागर, ता. ११ ः गुहागर नगरपंचायतीमध्ये शिवसेनेकडून पालकमंत्री उदय सावंत यांचे निकटवर्ती असलेले अमरदीप दीपक परसुरे यांचे नाव निश्चित झाले आहे.
शिवसेनेच्या युवासेना तालुकाप्रमुख म्हणून अमरदीप दीपक परचुरे यांनी सहा वर्ष काम केले आहे. गुहागर येथील कलाविकास रंगभूमी, गजानन नाट्य समाज यांच्या माध्यमातून उत्सवांमध्ये होणाऱ्या नाटकांमध्ये अभिनय, नेपथ्य, पार्श्वसंगीत आदी क्षेत्रात काम केले आहे. तसेच सध्या श्री देव व्याडेश्वर देवस्थान गुहागरमध्ये कार्यवाह पदावर काम करत आहेत.
अखिल भारतीय नाट्य परिषद चिपळूण शाखेचे संचालक, युवासेनेच्या जिल्हा समन्वयक पदावर कार्यरत आहेत. तसेच जिल्हा बुद्धीबळ असोसिएशनचे सदस्य म्हणून ते काम पाहत आहेत. एकत्र शिवसेनेत युवासेनेचे उपतालुकाप्रमुख आणि चार वर्षे तालुकाप्रमुख अशी पदेही त्यांनी भुषविली आहेत. मात्र फूटीनंतर ते शिंदे शिवसेनेत सहभागी झाले.
