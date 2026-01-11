घाग प्रतिष्ठानतर्फे दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिबिर
साखरपा : यादवराव घाग प्रतिष्ठानतर्फे १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन सोनवडे (ता. संगमेश्वर) येथील विद्यालयात करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका संचाचे वाटप करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना परीक्षेत घ्यावयाची काळजी आणि विषय याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष घाग यांनी दिली. यादवाराव घाग प्रतिष्ठानतर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना बोर्ड प्रश्न संचाचे विनामूल्य वाटप करण्यात आले. तसेच प्रतिष्ठानने सहभागी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक किटही विनामूल्य दिले.
राकेश देवरुखकर यांचा गौरव
खेड : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या श्रीमान चंदुलाल शेठ हायस्कूल जुनियर कॉलेजचे कलाशिक्षक राकेश देवरुखकर यांना जिल्हास्तरीय गुणवंत शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा सोहळा गुहागर येथे झाला. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे त्यांना गौरविण्यात आले. यावेळी माजी आमदार विनय नातू, संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शिंदे, कार्यवाह पांडुरंग पाचकुडे, श्रीमान चंदूलालशेठ हायस्कूलचे प्रभारी मुख्याध्यापक विजय मस्के उपस्थित होते.
चाकाळेमध्ये आज निबंध स्पर्धा
खेड : तालुका बौद्ध समाज सेवा संघ संलग्न तालुक्यातील चाकाळे-कोळकेवाडी पुनर्वसन वसाहतीतर्फे सोमवारी (ता. १२) श्रीमान चंदुलाल शेट्ये हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात निबंध स्पर्धा होणार आहे. स्पर्धा ६ वी ते ८ वी व ९ वी ते १२ वी अशा दोन गटांत घेण्यात येणार आहे. याप्रसंगी सिद्धार्थ पारधे हे प्रतिकूल परिस्थितीतून आपले आयुष्य कसे घडवता येते'' यावर मार्गदर्शन करणार आहेत.
पोयनार शेवसेबा मंदिराचा आज वर्धापनदिन
खेड : तालुक्यातील पोयनार-अलाटीवाडी येथील श्री शेवरोबा सामाजिक विकास मंडळातर्फे सोमवारी (ता. १२) शेवरोबा मंदिराचा वर्धापनदिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह सत्यानारायण महापूजा होईल. यावेळी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम, खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आदी उपस्थित राहणार आहेत.
