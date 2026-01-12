कडवईत समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा उत्साह
कडवई ः सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना कलाकार पृथ्वीक प्रताप. शेजारी शिवाली परब आदी,
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १२: संगमेश्वर तालुक्यातील कडवई येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या पाहणी दौऱ्याला सिनेनाट्य कलाकार शिवाली परब व पृथ्वीक प्रताप उपस्थित होते. त्यांनी गावातील लोकांच्या सहभागातून राबविलेल्या सौर पथदिवे, वनराई बंधारे, रस्ते बांधकाम, परिसर स्वच्छता, आरोग्य शिबिरे व प्लास्टिक मुक्ती यासारख्या उपक्रमांचे पाहणी करून शुभेच्छा दिल्या.
गावात धर्म, जात, पंथ व पक्ष यांना बाजूला ठेवून लोकांनी एकत्र येऊन आदर्श निर्माण केला. या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीत सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन या करण्यात आले. भाईशा घोसाळकर हायस्कूलच्या लेझीम पथकाने दोन्ही कलाकारांचे स्वागत केले, तर विद्यार्थी पथनाट्याद्वारे अभियानाची उद्दिष्टे मांडली. कार्यक्रमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर पाटील, पोलिस निरीक्षक राजाराम चव्हाण, सरपंच विशाखा कुवळेकर, माजी सरपंच व सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
