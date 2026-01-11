वार्षिक आनंदमेळा उत्साहात साजरा
चिपळूणला ब्राह्मण संघाचा
वार्षिक आनंदमेळा साजरा
चिपळूण, ता. ११ : येथील ब्राह्मण सहायक संघाचा वार्षिक आनंदमेळा उत्साहात झाला. ब्राह्मण सहायक संघाच्या कै. बाबासाहेब बेडेकर सभागृहात आनंदमेळ्याचे आयोजन केले होते. नवोदित आणि अनुभवी अशा स्थानिक गायक कलाकारांना यासाठी निमंत्रित केले होते. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कार्यवाह रमेश चितळे यांनी संघाचे वर्षभरातील जे उपक्रम होतात, याविषयी माहिती दिली. गायिका सौ. राधिका देवधर, गायक वरद केळकर, तबलासाथ करणारे प्रथमेश देवधर, संवादिनी साथ करणारे पार्थ परांजपे, तालवाद्य साथ करणारे कॅ. शेंबेकर आणि निवेदनाची बाजू समर्थपणे सांभाळणारे चिपळूणचे सुप्रसिद्ध प्रवचनकार धनंजय चितळे यांचे संघाचे अध्यक्ष अविनाश पोंक्षे यांनी स्वागत केले. गायनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाल्यावर हळूहळू कार्यक्रम रंगत गेला. याप्रसंगी धनंजय चितळे यांनी त्या-त्या गाण्याचे पौराणिक संदर्भ दिले. अल्पावधीतच गायकांनी आणि सहकलाकारांनी श्रोत्यांच्या मनाचा ताबा घेतला आणि गायन कार्यक्रम अधिकाधिक रंगतदार होत गेला. सुमारे सव्वा तासांनी मध्यंतर घेण्यात आले. भैरवीच्या वेळी तर गायकाबरोबर श्रोते राम नामाचा जयघोष करत होते.
