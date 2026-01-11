चिपळूण-बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका रस्ता घेणार मोकळा श्वास
चिपळूण ः बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका या रस्त्यासाठी नवीन प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे.
बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका
रस्ता घेणार मोकळा श्वास
१०४ कोटीचे अंदाजपत्रक : अतिक्रमण हटवणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ : बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका रस्त्यासाठी चिपळूण पालिकेने १०४ कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. रस्त्याची हद्द मोजण्याचे काम झाले आहे. पुढील काळात या रस्त्यातील अतिक्रमण काढले जाणार आहे. त्यामुळे बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका रस्ता भविष्यात मोकळा श्वास घेणार आहे.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घेऊन बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका या रस्त्याच्या मोजणी व मार्किंगचे काम केले. या रस्त्याच्या विकासासाठी शासनाकडे १०४ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. रस्त्याची नेमकी लांबी व रुंदी निश्चित करण्यासाठी ही मोजणी सुरू आहे. नोंदणीकृत रस्त्याच्या हद्दीत येणाऱ्या भागाची अचूक मोजणी व मार्किंग झाल्यानंतर कागदोपत्री रस्त्याच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तींना नोटिसा देऊन अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतरही कुणी अतिक्रमण काढले नाही तर पालिकेकडून धडक कारवाई केली जाईल, असे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
बंद वाहने क्रेनने उचलणार
बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका या मार्गावर दीर्घकाळापासून उभ्या असलेल्या बंद वाहनांबाबत पालिकेने नोटिसा दिल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत ही सर्व बंद वाहने क्रेनच्या साह्याने उचलण्यात येणार असून, बेकायदेशीररीत्या रस्त्यावर वाहने उभी केल्याबद्दल संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही नगराध्यक्ष सकपाळ सांगितले.
कोट
बहादूरशेख नाका ते चिंचनाका हा रस्ता पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे होता. अलीकडेच हा रस्ता नगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आला असून, रस्त्याचे रुंदीकरण होऊन वाहतुकीची कोंडी सुटावी, या उद्देशाने पावले उचलली आहेत. या रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण नागरिकांनी काढले नाही तर पालिका कारवाई करणार.
- उमेश सकपाळ, नगराध्यक्ष चिपळूण
