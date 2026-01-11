वेतोशीत हापूस आंब्यांच्या ५ बागा खाक
वेतोशीत आंब्यांच्या ५ बागा खाक
पंपहाऊसमध्ये शॉर्टसर्किट ः लाखो रुपयांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : तालुक्यातील वेताशी-धनगरवाडी येथे दुपारच्या सुमारास आंबा कलमांच्या बागेंना आग लागली. या आगीत पाच आंब्यांच्या बागा जळून खाक झाल्या. या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून बागायतारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
ही घटना शनिवारी (ता. १०) दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार धनगरवाडी येथील कृष्णा बाबू झोरे यांच्या आंबा बागेत विहिरीजवळ पंप हाऊसमध्ये आग लागली. सुरुवातीला ही आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले होते. मात्र काही वेळाने अचानक आगीने पुन्हा भडका उडाला आणि बघता-बघता आगीने रौद्र रुप धारण केले. या आगीत कृष्णा बाबू झोरे, शांताराम धाकल्या झोरे, बबन कोंड्या झोरे यांच्या आणखी चार आंबा बाग पूर्णपणे जळून खाक झाल्या.
या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. मात्र तोपर्यत पाचही आंब्याच्या बागा आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण बॅंकेचे प्रतिनीधीही घटनास्थळी दाखल झाले. या आगीत पाचही बागायतदारांच्या हाती तोंडाशी आलेला घास हिरावून गेला असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेबाबत पुढील पंचनामा व तपास सुरू आहे.
