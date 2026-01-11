विष प्यायल्याने वृद्धाचा मृत्यू
विष प्यायल्याने
वृद्धाचा मृत्यू
रत्नागिरीः तालुक्यातील करबुडे येथील आंब्याच्या बागेतील काम करणाऱ्या वृद्धाने उंदिर मारण्याचे द्रव्य पिले. उपचारासाठी प्रथम खासगी रुग्णालयात तर अधिक उपचारासाठी कोल्हापूर येथील अस्टर हॉस्पिटल येथे दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. प्रकाश हिरु आग्रे (वय ६०, रा. करबुडे, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना २३ डिसेंबरला सकाळी अकराच्या सुमारास करबुडे येथे आंब्याच्या बागेमध्ये घडली होती.
--------------
चक्कर आलेल्या
वृद्धाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः जेवण करुन खुर्चीवर बसलेल्या वृद्धाला अचानक उलटी झाली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शब्बीर महामुद वस्ता (वय ६०, रा. राजिवडा भाट्ये ब्रीज जवळ, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १०) दुपारी साडेचारच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शब्बीर वस्ता हे दुपारी जेवण करुन खुर्चीवर बसले होते. त्यांना उलटी झाली. मुलगा मुज्जबील शब्बीर वस्ता याने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरु असताना व ईसीजी काढण्यासाठी नेले. ईसीजी रुमच्या बाहेर बाकड्यावर बसलेले असताना त्यांना जागीच चक्कर आली. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.