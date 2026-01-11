अभियानांसाठी मनोरंजनाचा आधार हे प्रशासनाचे अपयश
सावंतवाडी, ता. ११ ः ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ यशस्वी करण्यासाठी सेलिब्रिटींना आणावे लागते, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अपयश आहे, असा आरोप सरपंच सेवा संघाचे माजी तालुकाध्यक्ष तथा निगुडेचे उपसरपंच गुरुदास गवंडे यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रशिक्षण देऊन लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे अपेक्षित असताना मनोरंजनाचा आधार घ्यावा लागत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
श्री. गवंडे यांनी सावंतवाडी पंचायत समितीच्या नियोजनशून्य कारभारावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, की ‘तालुक्यात ६३ ग्रामपंचायती आहेत. मात्र, केवळ ४७ ग्रामपंचायत अधिकारी कार्यरत आहेत. जूनपासून गटविकास अधिकारी (बीडीओ) हे पद रिक्त आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अधिकारी लाच घेताना पकडले जात आहेत. लेखापरीक्षण अहवालासाठी २० ते ३० हजार रुपये मागितले जातात, तर बदलीसाठी अधिकारी लाखो रुपये मोजत आहेत.’
यावेळी त्यांनी वाळू प्रश्नावरूनही प्रशासनाला धारेवर धरले. घरकुल योजनेसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी तहसीलदार कार्यालयात अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात ताळमेळ नसल्याने सामान्यांचे हाल होत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेचा सध्या ‘खेळखंडोबा’ सुरू असून, अशाच प्रकारे सेलिब्रिटी आणून मोहिमा राबवायच्या असतील, तर गौतमी पाटील यांनाच प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे ब्रँड अँबेसिडर करा, असा उपरोधिक टोलाही गवंडे यांनी लगावला.
