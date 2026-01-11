कोयनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील दुरुस्ती युद्धपातळीवर
कोयनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील दुरुस्ती सुरू
कोळकेवाडीतून विसर्ग टाळण्याचे प्रयत्न ः नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ ः कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात उद्भवलेला तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम महानिर्मितीकडून युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. हे काम सध्या यशस्वीरित्या सुरू असून, कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी सोडण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन महानिर्मिती कंपनीचे मुख्य अभियंता संजय चोपडे यांनी केले आहे.
कोयना प्रकल्पाच्या पोफळी येथील टप्पा १ आणि २ मधील वीजनिर्मिती सध्या तांत्रिक कारणास्तव बंद आहे. धरणातून चौथ्या टप्प्यात येणाऱ्या पाण्यावर वीजनिर्मिती झाल्यानंतर हे पाणी कोळकेवाडी धरणात साठवले जाते. या कोळकेवाडी धरणाच्या पायथ्याशी तिसरा टप्पा असून, तिथे सध्या मशीनमध्ये बिघाड झाला आहे. दुरुस्तीसाठी जर तिसऱ्या टप्प्यातील वीजनिर्मिती पूर्णपणे बंद ठेवावी लागली असती, तर चौथ्या टप्प्यातून येणारे पाणी कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्यावरून सोडावे लागले असते. असे झाल्यास वाशिष्ठी नदी आणि बोलादवाडी नाल्याच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता होती.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना मुख्य अभियंता संजय चोपडे म्हणाले, ‘‘तिसऱ्या टप्प्यातील मशीनमधील बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, सांडव्यावरून पाणी सोडण्याची वेळ येणार नाही, असे दिसते. पुढील २४ तासांत हे दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईल. मात्र, नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करत सतर्क राहावे.’’
दरम्यान, महानिर्मितीच्या तत्परतेमुळे चिपळूण आणि परिसरातील नदीकाठच्या गावांवरील संभाव्य पाणीवाढीचे संकट सध्यातरी टळल्याचे चित्र आहे.
या गावांना दिला सतर्कतेचा इशारा
कोळकेवाडी धरणातून पाणी सोडले जाण्याची शक्यता गृहित धरून, नदी काठालगत असलेल्या गावांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यात कोळकेवाडी, नागावे, अलोरे, पेढांबे, खडपोली, पिंपळी खुर्द, पिंपळी बुद्रुक, सती आणि खेर्डी या गावांचा समावेश आहे.
