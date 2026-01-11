संस्कृत संवर्धनास ‘अटल’चे योगदान
17037
संस्कृत संवर्धनास ‘अटल’चे योगदान
श्रद्धा भोसले ः सावंतवाडीत जिल्हास्तरीय स्पर्धांना प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः संस्कृत ही अनेक भाषांची जननी असून जगातील अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी ही भाषा स्वीकारल्याने तिचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. संस्कृतच्या प्रसार, प्रचार व संवर्धनासाठी अटल प्रतिष्ठान ज्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे, ती कौतुकास्पद बाब आहे. जिल्ह्यातील शाळांमधून या भाषेचा जागर झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी केले.
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून अटल प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित महादेव ऊर्फ भास्कर नारायण पावसकर स्मृतिप्रीत्यर्थ डॉ. नितीन पावसकर प्रायोजित जिल्हास्तरीय शालेय संस्कृत स्पर्धांच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी विशेष अतिथी डॉ. अमुल पावसकर यांनी संस्कृत भाषेचे महत्त्व स्पष्ट करत जागतिक स्तरावर या भाषेचा वाढता वापर आणि त्यातून भारतीय संस्कृतीचे उमटणारे तेजस्वी प्रतिबिंब अधोरेखित केले. प्रतिष्ठानचे कायम निमंत्रित सदस्य डॉ. राजेश नवांगुळ, पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप भारमल यांनी मार्गदर्शन केले.
या जिल्हास्तरीय पाचवी ते सहावी-स्तोत्रपठण, सातवी ते आठवी-संस्कृत गीतगायन, नववी ते दहावी-कथाकथन या गटांत घेण्यात आल्या. जिल्हाभरातून ५० हून अधिक स्पर्धकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. गटनिहाय अनुक्रमे निकाल असा ः
स्तोत्रपठण स्पर्धा-जुई हर्डीकर (खेमराज हायस्कूल, बांदा), मीरा जोग (यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, सावंतवाडी), ओम गवस (कळसुलकर हायस्कूल, सावंतवाडी), उत्तेजनार्थ अनन्या बाक्रे (एस. एम. हायस्कूल, कणकवली). संस्कृत गीतगायन स्पर्धा-आर्य माणगावकर (वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय, माणगाव), सानवी देसाई (खेमराज हायस्कूल, बांदा), श्रुती तावडे (एस. एम. हायस्कूल, कणकवली). उत्तेजनार्थ-आदित्य सामंत (यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल, सावंतवाडी). कथाकथन स्पर्धा - प्रज्ञा मौर्य (खेमराज हायस्कूल, बांदा), मनस्वी आरोलकर (एस. एम. हायस्कूल, कणकवली), तनिष्का राऊळ (मळगाव इंग्लिश स्कूल, मळगाव), कोमल परब (वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय, माणगाव).
विजेत्या स्पर्धकांना बांबूपासून बनवलेली आकर्षक स्मृतिचिन्हे व प्रश िस्तपत्रे प्रदान केली. स्पर्धांचे परीक्षण संस्कृत शिक्षिका वृंदा आठलेकर-काजरेकर व विवेकानंद जोशी यांनी केले. प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. नकुल पार्सेकर यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. कादंबरी पावसकर, सहकार्यवाह ॲड. अनुराधा परब, विश्वस्त महादेव लिंगवत, रघुनाथ तानावडे, राजाराम पार्सेकर, बाळकृष्ण लिंगवत, माजी सैनिक नामदेव सावंत उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी संस्कृत शिक्षिका तृप्ती पार्सेकर, कार्यालयीन प्रमुख ज्योती राऊळ यांनी परिश्रम घेतले. अटल प्रतिष्ठानच्या विश्वस्त व महिला समुपदेशन केंद्राच्या समुपदेशक अर्पिता वाटवे यांनी सूत्रसंचालन केले.
