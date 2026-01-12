माघी गणेशोत्सवात भरगच्च कार्यक्रम
सुवर्णमहोत्सवी माघी गणेशोत्सवाची भक्तिमय पर्वणी
अजित कडकडे यांचा कार्यक्रम; तीन नाटकांचे सादरीकरण, खालची आळीत उत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : खालची आळी येथील मारुती कॉमन क्लबतर्फे माघी गणेशोत्सवाचे आयोजन २२ ते २९ जानेवारीदरम्यान करण्यात आले आहे. मंडळाचे माघी उत्सवाचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. सुप्रसिद्ध गायक अजित कडकडे यांचा अभंग-भक्तिसंगीताचा बहारदार कार्यक्रम, तीन नाटके रंगणार आहेत. उत्सवात कालावधीत भाविक व रसिकांसाठी कार्यक्रमांची पर्वणी मिळणार आहे.
उत्सवाची सुरुवात २१ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वा. ‘श्रींची आगमन मिरवणूक’ पुणे येथील सुप्रसिद्ध प्रभात ब्रास बँड यांच्या सुमधुर वादनाने होणार आहे. २२ ला पहाटे प्राणप्रतिष्ठापना, सकाळी श्री सत्यनारायण पूजा व सायंकाळी सार्वजनिक मंडळ व मान्यवरांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. रात्री ८ वा. श्रींची आरती व मंत्रपुष्पांजलीनंतर ९.३० वा. रूपाली करमरकर यांचा विठू रंग हा सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार आहे. २३ ला सायं. ४.३० वा. बागेश्री भजन मंडळाचे भजन, रात्री ९ वा. ६४ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत केंद्रस्तरीय प्रथम पारितोषिक विजेते समर्थ रंगभूमीचे ‘अग्निपंख’ सादर करण्यात येणार आहे. २४ ला रात्री ९ वा. भरत नाट्यमंडळ, पुणे प्रस्तुत रणजित देसाई लिखित संगीत नाटक ‘हे बंध रेशमाचे’ रंगमंचावर सादर होईल. २५ ला सकाळी ८.३० वा. श्रीगणेश याग, सायं. ५ वा. हळदीकुंकू होईल. रात्री ९ वा. कलारंग नाट्य प्रतिष्ठान, वरवडे, खंडाळा प्रस्तुत व प्रा. वसंत कानेटकर लिखित, नितीन जोशी दिग्दर्शित संगीत नाटक ‘मृत्युंजय’ सादर होणार आहे. २६ ला सायं. ५ वा. माजी सैनिकांचा सत्कार सोहळा व प्रबोधन असा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यात अनुराधा प्रभुदेसाई (अध्यक्ष, लक्ष्य फाउंडेशन) व कर्नल केदार परांजपे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. २७ ला रात्री ९ वा. सुप्रसिद्ध गायक अजित कडकडे यांचा अभंग-भक्तिसंगीताचा बहारदार कार्यक्रम रंगणार आहे. २८ ला सकाळी ८ वा. श्री सत्यनारायण पूजा, तीर्थप्रसाद व रात्री ९.३० वा. मारुती कॉमन क्लब महिला मंडळ ‘अनुभव’ (वीण नात्यांची) हा कार्यक्रम, विविध गुणदर्शन कार्यक्रम सादर होणार आहे. २९ ला सायं. ७ वा. श्रींची विसर्जन मिरवणूक काढून भक्तिभावात बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे. उत्सवकाळात दररोज सायंकाळी ७ ते ८ या वेळेत आरती होणार आहे.
