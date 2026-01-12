पाटकर वर्दे कॉलेजचे पाककला स्पर्धेत यश
पाककला स्पर्धेत यश
कुडाळ, ता. १२ ः गोवा येथे आयोजित बेटर किचन आयोजित राष्ट्रीय पाककला स्पर्धेत येथील चिकित्सक समुहाच्या पाटकर वर्दे कॉलेजमधील दामिनी पालव आणि हर्षदा दीपनाईक या विद्यार्थ्यानी प्रथम क्रमांक, तर फूड अँड बेवरेज स्पर्धेत चैत्राली मेस्त्री हिने द्वितीय, पलाशा गावडे व दिनेश गावडे यांनी बेकरी स्पर्धेत तृतीय क्रमांक मिळवून पुढील स्पर्धेत स्थान पटकावले.
या स्पर्धेत गोवा तसेच सिंधुदुर्गमधून नामांकित कॉलेजनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेत यश मिळवून पाटकर वर्दे कॉलेजने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या यशामध्ये मानाचा तुरा रोवला आहे. मुंबई गोरेगाव येथील चिकित्सक समुहाच्या पाटकर वर्दे कॉलेजनेही या स्पर्धेत मुंबई विभागातून अंतिम फेरीत धडक दिली. पाटकर वर्दे कॉलेजच्या दोन्ही कॉलेजने या स्पर्धेत धडक दिल्यामुळे सर्वस्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना कॉलेजचे शेफ भावेश म्हापणकर, कौस्तुभ नाईक तसेच प्रा. संजय कोकरे, अमित गावडे, प्रसन्न लाड यांचे मार्गदर्शन लाभले.
