17156
वेत्ये ः ‘सेलिब्रिटींची भेट’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना रसिका वेंगुर्लेकर. बाजूला पृथ्वी प्रताप, रवींद्र खेबुडकर, गुणाजी गावडे व इतर मान्यवर.
‘समृध्द’ गावांमुळे स्थलांतर थांबेल
रसिका वेंगुर्लेकर ः वेत्येत ‘सेलिब्रिटींची भेट’ उपक्रम उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १२ ः शहराकडे स्थलांतर करणारा तरुण आता आपल्या गावातच राहून शिक्षण आणि अर्थार्जन करेल, असा विश्वास ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री रसिका वेंगुर्लेकर यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत तालुक्यातील वेत्ये ग्रामपंचायतीला दिलेल्या भेटीदरम्यान त्या बोलत होत्या.
शासनाच्या ‘सेलिब्रिटींची भेट’ या उपक्रमांतर्गत रसिका वेंगुर्लेकर आणि अभिनेता पृथ्वीक प्रताप यांचे गावात वाजत-गाजत स्वागत करण्यात आले. महिलांनी डोक्यावर कलश घेऊन, वारकरी पथक, लेझीम आणि ढोल-ताशांच्या गजरात सेलिब्रिटींची भव्य मिरवणूक काढली. दीपप्रज्वलन आणि वृक्षाला पाणी घालून या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
श्रीमती वेंगुर्लेकर म्हणाल्या, ‘‘शहरात आज श्वास घ्यायला ऑक्सिजन उरलेला नाही. तिथे प्रदूषण आहे की धुके, हेच समजत नाही. याउलट सिंधुदुर्गातील गावे स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त आहेत. मध्यंतरी रोजगारासाठी तरुण शहराकडे वळला होता, पण आता गावे समृद्ध होत असल्याने पुन्हा गावाकडे परतेल. कोकणच्या मातीचा खरेपणा जगात कुठेच मिळणार नाही.’’ यावेळी त्यांनी निवृत्तीनंतर सिंधुदुर्गातच स्थायिक होण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
अभिनेता पृथ्वी प्रताप यांनी, वेत्ये गावातील विकासकामे कौतुकास्पद आहेत. वेत्ये गाव तंटामुक्त होऊन प्रगतीकडे वाटचाल करत आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी आयुष्यभर प्रगतीपथावर नेणारे शाश्वत बदल स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी, सिंधुदुर्गात पर्यटकांची संख्या तिपटीने वाढली असून जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलत आहे, असे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड-कबुतरे यांनीही विचार मांडले. गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांनी, वेत्ये गाव जिल्ह्यासाठी ''रोड मॉडेल'' ठरेल, असा विश्वास प्रास्ताविकात व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला सरपंच गुणाजी गावडे, माजी सभापती रमेश गावकर, उपसरपंच महेश गावडे, ग्रामविकास अधिकारी स्वाती कदम-काकतकर, माजी सरपंच सुनील गावडे, स्नेहा मिठबावकर, उप पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील, राजेंद्र आंबेकर उपस्थित होते. सरपंच गावडे यांनी आभार मानले.
