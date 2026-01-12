पैसा फंड संस्थेची शिक्षण क्षेत्रात प्रगतीचे नवे टप्पे
संगमेश्वर ः येथील पैसाफंडच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात मार्गदर्शन करताना रोहन बने.
पैसाफंडचा अभिमानास्पद प्रवास
रोहन बने ः महाविद्यालयाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ ः गेली दहा दशके संगमेश्वर येथील व्यापारी पैसाफंड संस्थेने शिक्षणक्षेत्रात प्रगतीचे नवनवे टप्पे यशस्वीपणे पार केले असून, घेतलेली भरारी अभिनंदनीय आहे. ही संस्था आता शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करत आहे. या संस्थेसाठी आवश्यक असणारे सर्वतोपरी सहकार्य आपण नक्की करू, असे आश्वासन रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष रोहन बने यांनी दिले.
पैसाफंड इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन समारंभाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रमुख पाहुणे म्हणून रोहन बने बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शेट्ये, सचिव धनंजय शेट्ये, सदस्य संदीप सुर्वे, रमेश झगडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कोकण विभाग अध्यक्ष रोहित तांबे, संजय शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित सर्व मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी रोहित तांबे आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांनी पैसाफंड कलादालनाची पाहणी केली.
