दापोली-टाळसुरे ग्रामपंचायत दापोली तालुक्यात प्रथम
टाळसुरे ग्रामपंचायत
दापोली तालुक्यात प्रथम
सुंदर गाव अभियान; १० लाखांचे रोख पारितोषिक
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १२ : राज्यशासनाच्या आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव अभियान २०२३–२४ अंतर्गत दापोली तालुक्यातील टाळसुरे ग्रामपंचायतीने उल्लेखनीय कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला. या कामगिरीबद्दल ग्रामपंचायतीला राज्यशासनाकडून १० लाखांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे.
स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, लोकसहभाग, पायाभूत सुविधा विकास तसेच विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये टाळसुरे ग्रुपग्रामपंचायतीने उत्कृष्ट कामगिरी करत संपूर्ण तालुक्यात आदर्श निर्माण केला आहे.
या यशामुळे टाळसुरे गावाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल ग्रामपंचायत सरपंच पूर्वा सकपाळ, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच टाळसुरे व नरगोली गावांतील सर्व जागरूक आणि सहकार्यशील ग्रामस्थांचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे. या यशामागे माजी सरपंच व विद्यमान तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष डॉ. जयवंत जालगावकर, ग्रामपंचायत अधिकारी दिनेश मर्चंडे, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी तसेच टाळसुरे व नरगोली गावातील ग्रामस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे सरपंच सकपाळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
