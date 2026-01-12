''आरोग्य तपासणी''ला खारेपाटणमध्ये प्रतिसाद
17210
आरोग्य चिकित्सा शिबिराला
खारेपाटण येथे प्रतिसाद
तळेरे, ता. १२ ः नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असणाऱ्या व समाजात काम करणाऱ्या ‘पिरॅमल स्वास्थ्य’ या संस्थेच्यावतीने आज खारेपाटण पंचशीलनगर येथील अंगणवाडी केंद्रात येथील नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. याचा अनेक ग्रामस्थांनी लाभ घेतला.
जिल्हा रुग्णालय ओरोस सिंधुदुर्ग, कणकवली रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र खारेपाटण यांच्या मार्गदर्शन व सहकार्याने घेतलेल्या या शिबिरात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, पिरॅमल स्वास्थ्यचे आरोग्य कर्मचारी स्वप्नील ईसवलकर, आरोग्य सेविका श्रीमती साक्षी मांजरेकर, काजल रावराणे, सहायक श्रीमती मृणाली सुतार तसेच खारेपाटण पंचशील नगर अंगणवाडी केंद्राच्या अंगणवाडी सेविका श्रीमती सविता पाटणकर, मदतनीस श्रीमती सुनीता पाटणकर आदी उपस्थित होते. पिरॅमल स्वास्थ्यचे वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या मोफत आरोग्य शिबिरात नागरिकांचा रक्तदाब तपासणी व मधुमेह तपासणी मोफत करण्यात आली. यावेळी खारेपाटण येथील अनेक नागरिकांनी या मोफत तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला.
