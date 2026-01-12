लांजा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षकांचे निवेदन
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना
शिक्षकांचे निवेदन
लांजा, ता. १२ ः महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या लांजा शाखेतर्फे गटशिक्षणाधिकारी विनोद सावंग यांची भेट घेतली. तालुक्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांविषयी त्यांना निवेदन देण्यात आले. पदवीधर शिक्षक संघटनेने शब्द दिल्याप्रमाणे यावर्षी पाचवी शिष्यवृत्ती पहिल्या सराव परीक्षेचे दोन्ही विषयांचे पेपर संघटनेकडून दिले जाणार आहेत. त्याप्रमाणे मराठी माध्यम ६७१ आणि उर्दू माध्यमाच्या २० विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर शीट्स विनोद सावंग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. नियोजनानुसार, १६ जानेवारीला सराव परीक्षा होईल. पदवीधर शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी अहवालानुसार नवीन वेतन निश्चिती करून त्याचा लाभ संबंधित शिक्षकांना मिळवून देण्यासाठी संघटनेमार्फत आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. त्यानुसार महिनाभरात वेतननिश्चिती करून सेवापुस्तके पडताळणीसाठी पाठवण्यात येतील. याबरोबरच शिक्षकांच्या कामगिरी, बीएलओ नेमणूक, निपुण परीक्षा, शालेय पोषण आहार, पासबुकमधील रकमेच्या एंट्री या विषयी चर्चा करण्यात आली. संघटनेच्यावतीने भेटीसाठी जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय डांगे, तालुकाध्यक्ष घाडी, सचिव भागवत कुंभार, कार्याध्यक्ष महादेव आयरे आदी उपस्थित होते.
