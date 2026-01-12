शासनाकडून ''सातबारा''तून बेदखल
swt1219.jpg
17255
मुणगेः खुडी येथील शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून हटवून बेदखल केल्याच्या निषेधार्थ २६ जानेवारीला लाक्षणिक उपोषण छेडण्याचा निर्णय खुडी माजी सरपंच प्रकाश मुणगेकर, प्रकाश राणे, सुनील पारकर, सावी लोकेंसह ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
शासनाकडून ‘सातबारा’तून बेदखल
खुडी ग्रामस्थांचा आरोप; प्रजासत्ताक दिनी देवगडात छेडणार उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १२ः खुडी (ता. देवगड) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सातबारा उताऱ्यातून शासनाने नावे कमी करून त्यांना बेदखल केल्याच्या निषेधार्थ खुडी येथील ग्रामस्थ व भाजप कार्यकर्ते येत्या २६ जानेवारी २०२६ रोजी देवगड तहसीलदार कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. गेली ६६ वर्षे कसत असलेल्या जमिनीवरून अचानक कुळहक्क धोक्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खुडी गावातील शेतकरी २०२२ पर्यंत नियमितपणे शेती कसत होते. मात्र, जानेवारी २०२२ पासून अनेक शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यातून वगळून त्यांना ‘साधे कुळ’ म्हणून नोंद करण्यात आली. त्यामुळे जमिनीचा ८-अ उतारा मिळणे बंद झाले असून, शासनाच्या विविध कृषी व शेतकरी हिताच्या योजनांपासून येथील शेतकरी पूर्णतः वंचित राहिले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजना, पीक विमा योजना, फार्मर आयडी यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात ग्रामस्थांनी वेळोवेळी कृषी अधिकारी, महसूल अधिकारी तसेच संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला. मात्र ‘हा शासनाचा निर्णय आहे’ असे सांगून जबाबदारी टाळली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रश्नावर हिवाळी अधिवेशनात तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल झाली नाही.
या पार्श्वभूमीवर शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी २६ जानेवारी रोजी लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनात मुणगे पंचायत समिती मतदारसंघातील पाच गावांतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. ठोस निर्णय न झाल्यास आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचाही इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. या आंदोलनाला खुडीचे माजी सरपंच प्रकाश मुणगेकर, माजी पंचायत समिती सभापती सुनील पारकर, भाजप जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश राणे, जिल्हा परिषद माजी सदस्या सावी लोके, देवगड भाजप उपाध्यक्ष गोविंद सावंत, खुडी उपसरपंच शशी कावले यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.
चौकट
...तर मग काय उपयोग?
खुडी ग्रामस्थांनी नुकतीच पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही अनेक दिवस उलटून गेले तरी बैठक न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढली आहे. लोकप्रतिनिधी आपलेच असूनही प्रश्न सुटत नसेल, तर पक्षासाठी काम करून काय उपयोग, अशी तीव्र प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली.