सावंतवाडीत हवी वाहतुकीला शिस्त
सावंतवाडीत वाहतुकीला शिस्त लावा
रिक्षाचालक संघटना; ट्रॅफिक मार्किंगसह पार्किंग चार्टची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः शहरात दिवसागणिक जटिल होत चाललेली वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ट्रॅफिक मार्किंग आणि पार्किंग चार्टनुसार प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ऑटो रिक्षा सेनाचालक-मालक संघटनेने केली आहे. या संदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी जुन्या आराखड्याचा सविस्तर अभ्यास करून योग्य नियोजन करण्याचे सकारात्मक आश्वासन नगराध्यक्षांनी दिले.
कोकण रिक्षा टॅक्सी महासंघाचे सहसचिव आणि संघटनेचे सल्लागार सुधीर पराडकर यांनी चर्चेदरम्यान महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘प्रशासनाने २०१८ मध्ये शहरात ट्रॅफिक मार्किंग करून एक पार्किंग चार्ट तयार केला होता. त्यामध्ये पार्किंग कुठे असावे आणि वाहतूक व्यवस्था कशी असावी, याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन होते. या आराखड्याची जर आता काटेकोर अंमलबजावणी केली, तर शहरातील ट्रॅफिकची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते.’ यावर नगराध्यक्षांनी या विषयाची पूर्ण माहिती घेऊन तातडीने प्रशासकीय पातळीवर नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेंद्र सावंत, सुंदरवाडी रिक्षाचालक-मालक सहकारी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष पॅट्रिक डिसोजा, खजिनदार जयवंत टमसाळी, पदाधिकारी सुनील तानावडे, राजन नवार, गुंडू सावंत, अण्णा कावले, संदेश राऊळ, पटेल, आदेश नाईक उपस्थित होते.
