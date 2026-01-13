ज्येष्ठांनी मानसिक तारुण्य जपावे
प्राची ईसवलकर ः खारेपाटण ज्येष्ठ नागरिक संघाचा मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १३ : ज्येष्ठ होणे म्हणजे वृद्धापकाळाकडे वाटचाल होणे हे जरी खरे असले तरी समाजातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मनाने तरुण राहणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन खारेपाटण सरपंच प्राची ईसवलकर यांनी ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ खारेपाटणच्या १९ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात केले.
खारेपाटण शिवाजीपेठ येथे झालेल्या या ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाच्या वर्धापन दिन तथा मेळावा कार्यक्रमाला खारेपाटण सरपंच ईसवलकर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनंत पाटणकर, खारेपाटण गट विकास सोसायटीचे संचालक सुरेंद्र कोरगावकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंक शाखा खारेपाटणचे सेवानिवृत्त शाखा अधिकारी सुरेश गोडवे, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक श्री. कुबल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रारंभी निधन झालेल्या सर्व सभासदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अनंत पाटणकर यांनी वयाची ९० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल सरपंच ईसवलकर यांच्या हस्ते त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. संघटनेच्या ७५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिला व पुरुष सभासदांचा भेटवस्तू तर ८० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सभासदांचा सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व पुषगुच्छ देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
खारेपाटण येथील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हक्काची व स्वतंत्र कार्यालयासाठी जागा खारेपाटण ग्रामपंचायतीच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी सरपंच ईसवलकर यांनी दिले. यावेळी संतोष पाटणकर, श्री. भिडे, सेवानिवृत्त हवालदार श्री. खांडेकर, श्री. कुबल यांनी मनोगत व्यक्त केले. श्री. कुबल यांनी प्रास्ताविक केले. सुरेंद्र कोरगावकर यांनी आभार मानले.
