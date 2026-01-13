ओटवणेच्या विकासासाठी शिवसेना कटिबद्ध
17425
ओटवणेच्या विकासासाठी शिवसेना कटिबद्ध
संजू परब ः देऊळवाडी येथे रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. १३ ः ओटवणे गावाच्या विकासासाठी आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून गेल्या १६ वर्षांत लाखो रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापुढेही शिवसेनेच्या माध्यमातून ओटवणे गावाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी दिली.
माजी शालेय शिक्षणमंत्री तथा विद्यमान आमदार केसरकर यांच्या निधीतून मंजूर झालेल्या व ग्रामस्थांची मागणी असलेल्या ओटवणे देऊळवाडी रस्त्याच्या खडीकरण व डांबरीकरण शुभारंभ प्रसंगी श्री. परब बोलत होते. यावेळी शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, युवा शिवसेना तालुका प्रमुख क्लेटस फर्नांडिस, ओटवणे सरपंच दाजी गावकर, उपसरपंच संतोष कासकर, सत्यवान बांदेकर, ग्रामपंचायत सदस्य समीक्षा गावकर, मनाली गावकर, माजी सरपंच उत्कर्षा गावकर, माजी उपसरपंच बाबाजी गावकर, शिवसेना माजगाव विभाग प्रमुख उमेश गावकर, शाखाप्रमुख मंगेश चिले, बाळकृष्ण भगत, सखाराम गावकर, दिगंबर गावकर, चेतन गावकर, जयसिंग गावकर, जिजी गावकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अशोक दळवी यांनीही ओटवणे गावाच्या प्रलंबित विकास कामासाठी निधी देण्याची ग्वाही दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओटवणे देऊळवाडी रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे काम मार्गी लागल्यामुळे ग्रामस्थ, विद्यार्थी, महिला व वृध्दांची गेल्या अनेक वर्षांपासून होणारी गैरसोय दूर होणार असून याबाबत ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.
....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.