कुडाळात रविवारी विद्यार्थी गुणगौरव

कुडाळ ः सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज, मुंबई संस्थेचे ३१ वे जिल्हा स्नेहसंमेलन व विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ रविवारी (ता. १८) दुपारी २.३० ते ६ या वेळेत येथील पुण्यश्लोक बापुसाहेब महाराज स्मारक सभागृह येथे आयोजित केला आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदेचे अधिष्ठाता डॉ. विजय दळवी तसेच प्रमुख पाहुणे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) जयप्रकाश परब, संस्थाध्यक्ष इंद्रजित सावंत, पदाधिकारी सतीश सावंत, प्रभाकर परब, रामचंद्र परब, नंदकिशोर गावडे, शशिकांत गावडे, अदिती सावंत, विठ्ठल नाईक, सुरेश गवस आदी पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या स्नेहसंमेलनात पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज शाळा सुधार पुरस्कार, राजमाता जिजाऊ पुरस्कार, मराठा समाज गौरव पुरस्कार
तसेच विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ आदी कार्यक्रम होणार आहेत. संस्थेच्या सर्व ज्ञाती बांधवांनी समारंभाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच शनिवारी (ता. १७) पुण्यश्लोक बापुसाहेब महाराज सभागृहाच्या १३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त श्री सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन सकाळी ८ वाजता केले आहे.
‘शिवसंस्कार’तर्फे
निबंध स्पर्धा
सावंतवाडी ः स्वराज्य संकल्पक शहाजीराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या शिवसंस्कारतर्फे निबंध स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ‘शहाजीराजे-दक्षिणेतील कारभार’ विषयावर निबंध लिहून पोस्टाने बी २७७, मातृभूमी शिक्षण संस्था, सबनीसवाडा, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग ४१६५१० या पत्त्यावर पाठवायचा आहे. निबंध सुवाच्य अक्षरात लिहून स्पर्धकाचे नाव, वय, पत्ता, संपर्क वेगळ्या पेपरवर लिहून पाठवावे. निबंधाची शब्द मर्यादा खुल्या गटासाठी (वय वर्ष १६ पासून पुढे), अडीच हजार शब्द तसेच लहान गटासाठी (वय ११ ते १५) एक ते दीड हजार आहे. निबंध पाठविण्याची अंतिम तारीख ३० जानेवारी असून स्पर्धा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात या चारही राज्यांसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
रस्त्याच्या कामांना
माजगावात प्रारंभ
ओटवणे ः माजगाव नाईकवाड्यातील दोन रस्त्यांच्या खडीकरण व डांबरीकरणासह मुस्लीम दफनभूमीच्या कंपाऊंड वॉल बांधकामाचा शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थांची मागणी असलेल्या या विकासकामांना सुरुवात झाल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्हा वार्षिक-योजना नागरी सुविधा अंतर्गत या विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. यावेळी माजगाव सरपंच रिचर्ड डिमेलो, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्षा रेश्मा सावंत, सभापती अशोक दळवी, ग्रामपंचायत सदस्य संजय कानसे, ज्ञानेश्वर सावंत, अशोक धुरी, संतोष वेजरे, पूजा गावडे, उर्मिला मोर्ये, विशाखा जाधव, प्रज्ञा भोगण, गीता कासार, मधू कुंभार, सचिन गावडे, सचिन बिर्जे, मधुर सावंत, प्रसाद सावंत, नारायण सावंत, लक्ष्मण पंडित, सीए लक्ष्मण नाईक, विठ्ठल सावंत, हरिश्चंद्र सावंत, सुरेश सावंत, संजय माजगावकर, महंमद बेग, कासम बेग, गनी बेग, सलाउद्दीन बेग उपस्थित होते.
कणकवलीत रविवारी
बॅ. नाथ पै स्मृतिदिन
कणकवली ः सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्र सेवादलातर्फे बॅ. नाथ पै यांचा ५५ वा स्मृतिदिन गोपुरी आश्रम येथे साजरा होणार आहे. रविवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमाला समाज माध्यमांवरून सत्ताधाऱ्यांच्या घटनाबाह्य कारभारावर मोजक्या शब्दांत अचूक टीका करणारे आनंद शितोळे मार्गदर्शन करणार आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी श्री. शितोळे ‘जल-जंगलजमीन : काल, आज, उद्या’ विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्र सेवादल, सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे.
