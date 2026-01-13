दी न्यू एज्युकेशनच्या अध्यक्षपदी अॅड. बाबा परुळेकर
न्यू एज्युकेशन सोसायटीच्या
अध्यक्षपदी अॅड. परुळेकर
रत्नागिरी, ता. १३ : दी न्यू एज्युकेशन सोसायटीची त्रैवार्षिक निवडणूक बिनविरोध पार पडली. यामध्ये अध्यक्षपदी अॅड. बाबासाहेब परुळेकर यांची फेरनिवड झाली तर कार्याध्यक्षपदी दाक्षायणी बोपर्डीकर आणि सचिवपदी राजीव गोगटे यांची निवड सर्वानुमते करण्यात आली.
१०० वर्षांची शैक्षणिक परंपरा लाभलेल्या दी न्यू एज्युकेशन सोसायटीचा कोकणात नावलौकिक आहे. या संस्थेच्या त्रैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम ११ जानेवारी रोजी बिनविरोध पार पडला. यामध्ये उपाध्यक्षपदी ॲड. विनय आंबुलकर आणि ॲड. सुमिता भावे यांची निवड झाली. संचालक मंडळामध्ये ॲड. सचिन शिंदे, शेखर शेट्ये, दाक्षायणी बोपर्डीकर, गजानन तारगावकर, सीए मंदार जोशी, प्रणव परांजपे आणि शुभांगी वायकूळ यांची बिनविरोध निवड झाली. संचालक मंडळातून कार्याध्यक्षपदी बोपर्डीकर तर उपकार्याध्यक्षपदी शेखर शेट्ये यांची बिनविरोध निवड झाली. संस्थेच्या सचिवपदी राजीव गोगटे यांची निवड झाली आहे.
