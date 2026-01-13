विद्यार्थ्यांना पर्यायी बसची मुभा द्या
देवगड ः येथील आगार व्यवस्थापक विजयकुमार घोलप यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी वाहतूक नियंत्रक श्रीकांत सैतावडेकर उपस्थित होते.
दाभोळेवासीय ः देवगड आगार व्यवस्थापकांना निवेदन
देवगड, ता. १३ ः दाभोळे (ता. देवगड) परिसरातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी एस.टी. बसमधून प्रवास करण्यासाठी मुभा देण्यासाठी दाभोळे पोलिसपाटील सानिका कदम यांच्यासह महिलांनी येथील आगार व्यवस्थापक विजयकुमार घोलप यांना निवेदन दिले. महिलांच्या मागणीनुसार आवश्यक बदल करण्याची तयारी एसटी प्रशासनाने दर्शवली. यावेळी वाहतूक नियंत्रक श्रीकांत सैतावडेकर उपस्थित होते.
तालुक्यातील दाभोळे ते दहिबांव आणि मिठबांव या मार्गावर रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील नियमित एस.टी. फेऱ्या कुणकेश्वर कातवणमार्गे पर्यायी मार्गाने वळविल्या आहेत. त्यामुळे दाभोळे गावातील तालुक्याच्या ठिकाणी शाळा, महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुपारच्या सत्रात परतीचा प्रवास करताना त्रास सहन करावा लागत होता. या विद्यार्थ्यांना येथील आगारातून दुपारी १.१० नंतर सुटणाऱ्या देवगड दाभोळे गणेशनगर या एस. टी. फेरीत प्रवास करण्यासाठी मुभा देण्याकरिता दाभोळे पोलिसपाटील सानिका कदम यांच्यासह महिलांनी निवेदनाद्वारे येथील आगार व्यवस्थापक घोलप यांचे लक्ष वेधले. यावेळी मिताली दाभोळकर, प्राची घाडी, अनुष्का नवलू, रविना घाडी, पल्लवी घाडी, श्रेया घाडी, सानिका घाडी, सुलोचना घाडी, अमिषा घाडी, विनिता घाडी, सुचिता घाडी, रिया नवलू, प्रज्ञा घाडी, श्रीकला घाडी आदी महिला उपस्थित होत्या. श्री. घोलप व श्री. सैतावडेकर यांनी विद्यार्थ्यांना होत असलेला मनस्ताप लक्षात घेऊन सर्व उपस्थित महिलांची विनंती मान्य करीत आगारातून दुपारी १.१० नंतर सुटणाऱ्या देवगड दाभोळे गणेशनगर या एस.टी. फेरीतून शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परतीचा प्रवास करण्यास संमती दर्शवली. याबाबत महिलांनी समाधान व्यक्त केले.
