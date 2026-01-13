वेंगुर्लेच्या उपनगराध्यक्षपदी सुहास गवंडळकर बिनविरोध
17509
वेंगुर्लेच्या उपनगराध्यक्षपदी
सुहास गवंडळकर बिनविरोध
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १३ ः येथील नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष पदासाठी आज निवड प्रक्रिया पार पडली. यावेळी उपनगराध्यक्षपदी भाजपाचे नगरसेवक विनायक ऊर्फ सुहास गवंडळकर यांची बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत नगरसेवकपदी माजी नगरसेवक प्रशांत आपटे आणि यशवंत ऊर्फ दाजी परब यांनी निवड करण्यात आली.
वेंगुर्ले नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षासह २० पैकी १६ जागांवर भाजपाचे वर्चस्व आहे. आज उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीसाठी भाजपातर्फे गवंडळकर यांच्या वतीने एकमेव उमेदवारी अर्ज मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांच्याकडे दाखल झाला होता. अर्जाची छाननी करून पिठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी गवंडळकर यांची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर केली, तर प्रशांत आपटे व दाजी परब यांना स्वीकृत नगरसेवक घोषित केले. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, युवा नेते विशाल परब, वेदिका परब यांनी शुभेच्छा दिल्या. नगरसेवक रवी शिरसाट, लीना म्हापणकर, गौरी माईणकर, प्रीतम सावंत, गौरी मराठे, आकांक्षा परब, सुधीर पालयेकर, सुषमा प्रभूखानोलकर, विनय नेरूरकर, रिया केरकर, सदानंद गिरप, काजल कुबल, सचिन शेटये, सुमन निकम, संदेश निकम, युवराज जाधव, समिधा रेडकर, प्रणव वायंगणकर, शीतल आंगचेकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.