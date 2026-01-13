हरमलकर यांचे २६ ला उपोषण
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ ः माहितीच्या अधिकारात मागितलेली कागदपत्रे मिळत नसल्याने कणकवली येथील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन हरमलकर यांनी २६ जानेवारीला उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वावर झालेल्या नियुक्त्यांबाबत प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून १३ फेब्रुवारी २००६ ला अनुकंपा तत्त्वावर लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. यातील एका कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीची खातरजमा करण्यासाठी हरमलकर यांनी जानेवारी २००४ ते डिसेंबर २०१० या कालावधीतील अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा धारकांच्या नोंदवहीची प्रत माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. मात्र, त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव आढळून आले नाही. त्यामुळे सर्वच अनुकंपा धारकांच्या प्रस्तावांच्या प्रती माहितीच्या अधिकारात मागवल्या. मात्र, ही माहिती देण्यास प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ होत असून, अशी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याचा दावा हरमलकरांनी केला. याबाबत त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले; तरीही अपेक्षित कागदपत्रे मिळाली नाहीत. त्यानंतर २४ एप्रिल २०२५ ला त्यांनी पुन्हा अर्ज करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जून २०२५ मध्ये त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. मात्र, पुढील कोणतीही कार्यवाही किंवा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे २६ ला उपोषणाचा इशारा दिल्याचे हरमलकरांनी सांगितले.
