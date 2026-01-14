साटेली भेडशी येथे भात खरेदीचा शुभारंभ
साटेली भेडशी ः श्री. विजयादुर्गा ऍग्रो सर्विस येथे शासकीय भात खरेदी केंद्राचा प्रारंभ करताना सरपंच छाया धर्णे. सोबत मायकल लोबो, संतोष भिसे, भिकाजी गणपत्ये, फटी नार्वेकर, गणपत डांगी आदी शेतकरी बांधव.
साटेली भेडशी येथे
भात खरेदीचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १३ : साटेली भेडशी येथे श्री. विजयादुर्गा ॲग्रो सर्विसच्या वतीने तालुका शासकीय भात खरेदीचा शुभारंभ सरपंच छाया धर्णे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी शासकीय भात खरेदीचे केंद्रप्रमुख भिकाजी गणपत्ये, तेरवण मेढे उपसरपंच मायकल लोबो, साटेली भेडशी माजी ग्रामपंचायत सदस्य रामचंद्र भिसे, ग्रामपंचायत सदस्य गणपत डांगी, बोडदे माजी सरपंच तथा शेतकरी फटी नार्वेकर, शेतकरी शिवराम देसाई (केर), हरिश्चंद्र जाधव (खानयाळे), एकनाथ सावंत (आयनोडे), साटेली भेडशी येथील शेतकरी निळू धर्णे, सतीश मयेकर, नारायण धर्णे, ओंकार ठाकुर देसाई, मंदार गणपत्ये उपस्थित होते.
श्री. गणपत्ये यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांचे स्वागत केले. या वर्षीचा भाताचा प्रतिक्विंटल दर हा २३६९ रुपये एवढा असून ३१ मार्चपर्यंत या केंद्रात भात खरेदी चालणार आहे. शेतकऱ्यांनी ई पीक नोंदणी, फार्मर आयडी, आधार कार्ड मोबाईल लिंक करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी सप्टेंबरपर्यंत भात पिकाची ई-पिक नोंदणी करावी, असे आवाहन केले आहे. तहसीलदार राहुल गुरव यांनी प्रारंभ कार्यक्रमाला शुभेच्छा देत शेतकऱ्यांना या शासकीय भात खरेदी केंद्रात भात जमा करावे, असे आवाहन केले.
