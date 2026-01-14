नामदेव महाराज ट्रस्टतर्फे खवणेत २८ पासून वर्धापन दिन
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १४ः नामदेव महाराज सेवा ट्रस्ट खवणे येथे २८ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत २० वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. वर्धापन दिनानिमित्त २८ ला सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ पर्यंत नामदेव महाराज मूर्ती प्रतिष्ठापना दिनानिमित्त ‘जय जय राम कृष्ण हरी’ मंत्राचा अखंड जप, दुपारी ११ वाजता नामदेव महाराज सकल भक्त मंडळी सिंधुदुर्गतर्फे पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार आहे.
यावर्षी पुरस्कार वितरणाचे दुसरे वर्ष आहे. रात्री ९ वाजता श्री देवी माऊली दशावतार नाट्यमंडळ इन्सुली (सावंतवाडी) यांचे दशावतारी नाटक ‘धर्म विजय’, २९ ला पहाटे काकड आरती, ब्राह्मण वारकरी भजन मंडळ पागेरे यांचे भजन, सकाळी ९ वाजता पादुका पूजन, सायंकाळी ४.३० वाजता सुश्राव्य कीर्तन, ६ वाजता आरती व पालखी प्रदक्षिणा सोहळा, ३० ला पहाटे काकड आरती, दर्यावर्दी वारकरी भजन मंडळ खवणे यांचे भजन, सायंकाळी ४ वाजता माऊली दशावतार नाट्यमंडळ, पाट यांचा नाट्यप्रयोग, ६ वाजता आरती व पालखी प्रदक्षिणा, रात्री ९ वाजता श्री तारादेवी फुगडी मंडळ केळूस व श्री देव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ, कुडाळ यांचा आमनेसामने फुगडीचा जंगी सामना, ३१ ला पहाटे ४.३० वाजता काकड आरती, सत्पुरुष खोत वारकरी भजन मंडळ खवणे यांचे भजन, सकाळी ९ ते १२ वाजेपर्यंत नवग्रह शांती हवन, श्री सत्यनारायण महापूजा, महाआरती, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, १.३० वाजता भक्तिमय गायन कार्यक्रम, ३ वाजता विठू माऊली वारकरी संप्रदाय भजन मंडळ म्हापण पंचक्रोशी, श्री गवळदेव महिला समई नृत्य बोर्डवे कणकवली, सायंकाळी ६ वाजता आरती व पालखी प्रदक्षिणा, रात्री ८.३० वाजता सन्मान सोहळा व आभार प्रदर्शन, ९ वाजता सागरेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ आवेरे यांचा ट्रिकसिनयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोग ‘कानडा विठ्ठल कर्नाटकू’ सादर होणार आहे. या वर्धापन दिन सोहळ्याचा लाभ भाविक भक्तांनी घ्यावा, असे आवाहन नामदेव महाराज सेवा ट्रस्ट, खवणे यांच्या वतीने केले आहे.
