वक्तृत्वत मेहुल, निबंध स्पर्धेत श्लोक, मुग्धाची बाजी

सावर्डे, ता. १४ ः सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक, माजी खासदार, सहकार व शिक्षणमहर्षी स्व. गोविंदरावजी निकम यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत मेहुल कुलकर्णी याने तर निबंध स्पर्धेत श्लोक शिंदे व मुग्धा गोताड यांनी बाजी मारली.
सह्याद्री शिक्षणसंस्थेची प्राथमिक शाळा सावर्डेतर्फे गेली बारा वर्षे पहिली ते चौथीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. यंदा या स्पर्धा नुकत्याच कला व विज्ञान महाविद्यालयात पार पाडल्या. सह्याद्री कॉम्पिटिटिव्ह अॅकॅडमीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम यांच्या हस्ते या स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. या वेळी चिपळूण पंचायत समितीच्या माजी सभापती पूजा निकम, कला व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य तानाजी कांबळे, गोविंदराव निकम माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र वारे, सावर्डेचे माजी सरपंच शौकत माखजनकर, मीरा जोशी, शकील मोडक उपस्थित होते.
जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेसाठी घरात हवेत आजी-आजोबा, सोशल मीडियाचे समाजावर होणारे परिणाम हे विषय ठेवण्यात आले होते. यात सह्याद्री शिक्षणसंस्थेची प्राथमिक शाळा सावर्डेचा मेहुल कुलकर्णी याने प्रथम क्रमांक मिळवला. रोख पाच हजार रुपये, चषक व प्रमाणपत्र असे बक्षिसाचे स्वरूप आहे. प्राथमिक शाळा खेर्डी-चिंचघरी-सतीचा दुर्वांक शिंदे याने द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला. रोख रुपये तीन हजार, चषक व प्रमाणपत्र असे बक्षिसाचे स्वरूप आहे. तर आर. सी. काळे प्राथमिक विद्यालय पेढे परशुरामची साईशा वांद्रे हिने तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. रोख रुपये दोन हजार, चषक व प्रमाणपत्र असे तृतीय क्रमांकाच्या बक्षिसाचे स्वरूप आहे. रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेडचा प्रभास कदम व ज्ञानेश्वर विद्यामंदिर लांजाचा मैत्रेय आजगावकर यांना उत्तेजनार्थ बक्षीस प्राप्त झाले. जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट निबंध लेखनाबद्दल श्लोक शिंदे याला आमदार शेखर निकम यांच्याकडून विशेष पारितोषिक घोषित करण्यात आले आहे. त्याचा पाच हजार रुपये रोख, चषक व गौरवपत्र देऊन गौरवण्यात आले. या निबंध स्पर्धेत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कासे नं. २ची मुग्धा गोताड, जिल्हा परिषद शाळा नारदखेरकी नं. २चा ईशान गोखले, जिल्हा परिषद शाळा आंबवपोंक्षेची स्वरा शिगवण, जिल्हा परिषद शाळा कोकरे नं. १ची प्रांजल बुदर यांचा उत्तेजनार्थ पारितोषिके देऊन सन्मान करण्यात आला. या स्पर्धांसाठी वसंत देसाई, भानुदास देसाई व शिल्पा राजेशिर्के यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम १७ रोजी सकाळी ९.३० वा. स्व. गोविंदराव निकम यांच्या स्मारकस्थळी होणार आहे.
