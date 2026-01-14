सेंट थॉमसमधील १०५ मुलींनी घेतली एचपीव्ही लस
रत्नागिरी : येथील सेंट थॉमस शाळेतील मुलींना लस देताना आरोग्य विभागाचे पथक.
सेंट थॉमसमधील मुलींनी एचपीव्ही लस
जिल्हा आरोग्य विभाग; कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे राबवण्यात येत असलेल्या एचपीव्ही (HPV) लसीकरण मोहिमेअंतर्गत रत्नागिरीतील सेंट थॉमस शाळेतील १०५ विद्यार्थिनींना लसीकरण करण्यात आले. चांदेराई प्राथमिक आरोग्यकेंद्रामार्फत ही मोहीम राबवण्यात आली.
आरोग्य विभागाकडून ९ ते १४ वयोगटातील मुलींसाठी ही लस अत्यंत महत्त्वाची असून, भविष्यातील कर्करोगाचा धोका टाळण्याच्यादृष्टीने हे एक प्रभावी पाऊल आहे. ९ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या या मोहिमेत विद्यार्थिनी, पालक आणि शिक्षकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. विशेष म्हणजे, लसीकरणानंतर कोणत्याही विद्यार्थिनीमध्ये कोणतीही गुंतागूंत अथवा दुष्परिणाम दिसून आले नाहीत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे. चांदेराई आरोग्यकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शीतल सूर्यवंशी, समुदाय आरोग्य अधिकारी अंभोरे, आरोग्यसेविका रसाळ, पालशेतकर, स्वाती शिंदे, अनुश्री शिंदे, फुटक तसेच आरोग्यसेवक चव्हाण, गटप्रवर्तक इंदुलकर आणि आशा स्वयंसेविका पांचाळ यांनी या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले. योग्य वयात घेतलेली एचपीव्ही लस मुलींना भविष्यातील गंभीर आजारांपासून संरक्षण देते. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
