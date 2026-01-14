राधा सर्वोत्तम विद्यार्थींनी
राधा पाटणकरला
विद्यार्थी पुरस्कार
चिपळूण : कोकणातील शाळांमध्ये प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा चतुरंगचा सर्वोत्तम विद्यार्थी गोडबोले पुरस्कार यावर्षी श्री विठ्ठलराव जोशी चॅरिटीज ट्रस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूलची विद्यार्थिनी राधा पाटणकर (दहावी) हिला प्रदान करण्यात आला. चिपळूणमधील इंदिरा सांस्कृतिक केंद्रात झालेल्या सोहळ्यात राष्ट्रीय कीर्तनकार डॉ. चारुदत्त आफळे आणि मेजर जनरल शिशिर महाजन यांच्या हस्ते तिला सन्मानित करण्यात आले. सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र, एक हजार रुपये, ५०० रुपयांची पुस्तके असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. राधा ही नर्सरीपासून डेरवण शाळेची विद्यार्थिनी असून, अभ्यासासोबतच वक्तृत्व, निबंध लेखन, कथाकथन, वादविवाद, कथ्थक, रामरक्षा पाठांतर अशा अनेक स्पर्धांमध्ये शालेयस्तरावर यश संपादन केले आहे.
‘जनसेवक’च्या राज्य
संघटक सचिवपदी हंबीर
खेड : जनसेवक प्रतिष्ठानच्या राज्य संघटक सचिवपदी तालुक्यातील कळंबणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सूरज हंबीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थापक अध्यक्ष पिंटूदादा गोरे यांनी तसे नियुक्तीपत्र दिले. हंबीर गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्यात कार्यरत असून, संकटकार्यात मदतीचा हात देण्यासाठी तसेच रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून रुग्णांना तत्परतेने उपचाराकरिता दाखल करण्यासाठी ते नेहमीच पुढाकार घेतात.
‘निराधार समिती’
अध्यक्षपदी काते
खेड : संजय गांधी निराधार योजना समिती स्थापन करण्यात आली असून, अध्यक्षपदी सुकिवली येथील मिलिंद काते यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत १० सदस्यांचा समावेश आहे. प्रकाश मोहिते (नांदिवली), शिल्पा येरापले (कळंबणी), वैजेश सागवेकर, नंदिनी खांबे (खेड), बळीराम निकम (सुकिवली), सुनील शिंदे (नातूनगर), सुरेंद्र दरेकर (कशेडी), विनायक शिरगावकर (खोंडे), श्रीकांत शिंदे (तळे), तर सदस्य सचिवपदी तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांची निवड करण्यात आली.
