मेस्त्री यांचा सत्कार
सम्यक संबोधी संस्थेतर्फे
संदीप मेस्त्री यांचा सत्कार
कणकवली, ता. १४ : सम्यक संबोधी साहित्य संस्था, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने कलमठचे सरपंच संदीप मेस्त्री यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. विधवांसाठी घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याचा लोकाभिमुख निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान ग्रामपंचायत कलमठ येथे यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल हा सन्मान केला.
विधवांना थेट आर्थिक दिलासा देणारा, संवेदनशीलता आणि माणुसकी जपणारा हा निर्णय दुर्बल घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला असून, त्यांच्या जीवनाला आर्थिक आधार देणारा आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाची सामाजिक बांधिलकी, समतेची जाणीव आणि लोककल्याणाची भावना स्पष्टपणे दिसून येते, असे प्रतिपादन सम्यक संबोधी साहित्य संस्था, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष किशोर कदम यांनी केले. उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरपंच संदीप मेस्त्री यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
