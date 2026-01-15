कणकवली : कोदे मागणी
कणकवलीतील अवैध धंदे
बंद करण्याची भाजपची मागणी
कणकवली, ता. १५ : शहरात मटका, जुगार, ऑनलाइन कॅसिनो, गुटखा, गोवा बनावटीची दारू विक्री तसेच गांजा-चरस यांसारखे अनेक अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू असून त्यामुळे तरुण पिढी व्यसनांच्या आहारी जात आहे. हे सर्व अवैध धंदे तात्काळ बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी भाजपचे कणकवली शहराध्यक्ष अण्णा कोदे यांनी कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलवडे यांच्याकडे केली आहे. अन्यथा भाजपच्यावतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अवैध धंद्यांबाबत पोलिसांना वेळोवेळी माहिती देण्यात आली असूनही अद्याप ठोस कारवाई होत नसल्याबद्दल श्री.कोदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. या अवैध व्यवसायांमुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून तरुण पिढीचे भवितव्य धोक्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या गंभीर बाबीची तत्काळ दखल घेऊन कणकवली शहरातील सर्व अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद करावेत, अन्यथा कणकवली शहर भाजपच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अण्णा कोदे यांनी दिला आहे.
