तालुकास्तरीय हस्ताक्षर स्पर्धेचे आयोजन
तालुकास्तर हस्ताक्षर
स्पर्धेचे आयोजन
सावंतवाडी : जागतिक हस्ताक्षर दिनाचे औचित्य साधून श्री सातेरी ग्रंथालय व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, नेमळे यांच्या वतीने सावंतवाडी तालुकास्तरीय हस्ताक्षर स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा दोन गटांत होणार असून लहान गटात (पाचवी ते सातवी) विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीताचे स्वहस्ताक्षरात लेखन करायचे आहे. तर मोठ्या गटात (आठवी ते दहावी) विद्यार्थ्यांनी ‘प्रतिज्ञा’ स्वहस्ताक्षरात लिहायची आहे. स्पर्धेच्या प्रवेशिका मुख्याध्यापकांच्या सहीसह श्री सातेरी ग्रंथालय व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, नेमळे, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग या पत्त्यावर २६ जानेवारीपर्यंत पाठवाव्यात किंवा समक्ष जमा कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दोन्ही गटांतील प्रथम क्रमांकास ५०० रुपये, द्वितीय क्रमांकास ४०० व तृतीय क्रमांकास ३०० रुपये रोख पारितोषिक, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील जास्तीत जास्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन अध्यक्ष आ. भि. राऊळ व कार्यकारी मंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी ग्रंथपाल आरती गावडे यांच्याशी संपर्क साधावा.
सैनिक स्कूलमध्ये
‘सॅल्यूट टू सर्व्हिस’
सावंतवाडी ः भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या गौरवपूर्ण निमित्ताने यशवंतराव भोसले सैनिक स्कूल, सावंतवाडी यांच्या वतीने ‘सॅल्यूट टू सर्व्हिस-आजी माजी सैनिक स्नेहमेळावा’ २६ ला आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम देशसेवेसाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या त्याग, शिस्त व सेवेला मानवंदना देण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. या स्नेहमेळाव्यात माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच संरक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणारे विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. यावेळी सैनिक स्कूलचे कमांडंट लेफ्टनंट कर्नल रत्नेश सिन्हा (नि.) हे संरक्षण क्षेत्राभिमुख शिक्षण, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण व लष्करी संस्कारांद्वारे अधिकारी घडविण्याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यक्रमानंतर भोजनाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून माजी सैनिकांचा सन्मान तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती व नेतृत्वगुणांना चालना देण्याचा शाळेचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त माजी सैनिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन शाळा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. नाव नोंदणी व अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बांदा नट वाचनालयात
हस्ताक्षर १७ ला स्पर्धा
बांदा, ता. १४ ः मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याचे औचित्य साधून येथील नट वाचनालयात अंकुश रामचंद्र माजगावकर पुरस्काराअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हस्ताक्षर स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा शनिवारी (ता. १७) सकाळी १०.३० वाजता नट वाचनालयात होणार आहे. ही स्पर्धा सावंतवाडी तालुक्यातील शाळांपुरती मर्यादित असून चौथी व पाचवी तसेच सहावी व सातवी अशा दोन गटांत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक गटात एका शाळेतील फक्त पाच विद्यार्थ्यांना सहभागाची संधी दिली जाणार आहे. हस्ताक्षर लेखनासाठी आवश्यक कागद वाचनालयामार्फत पुरविण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे लेखन साहित्य सोबत आणावे, असे आयोजकांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सुंदर हस्ताक्षर, वाचनाची आवड तसेच मराठी भाषेप्रती गोडी निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नट वाचनालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
