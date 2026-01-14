सावर्डे शाळा ठरली चॅम्पियन्स ऑफ सह्याद्री
सावर्डे शाळा ठरली चॅम्पियन्स ऑफ सह्याद्री
सावर्डे ः सह्याद्री शिक्षणसंस्थांतर्गत प्राथमिक शाळांच्या सह्याद्री क्रीडा संग्राममध्ये सावर्डे प्राथमिक शाळा चॅम्पियन्स ऑफ सह्याद्री ठरली. सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या सर्व प्राथमिक शाळांच्या वार्षिक क्रीडा स्पर्धा सावर्डे येथील सह्याद्री क्रीडासंकुलात झाल्या. यात धावण्याच्या स्पर्धेत आराध्या भुवडने प्रथम तर दीपेंद्र मौनी याने द्वितीय क्रमांक पटकावला. मुलांच्या व मुलींच्या रिले व लंगडी स्पर्धेत शाळेचा संघ विजयी ठरला. परीक्षेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम, सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे सचिव महेश महाडिक, उदयराज कळंबे, अमर भाट, अरविंद सकपाळ, महेंद्र साळुंके, शकील मोडक, समीक्षा पिटले, स्वाती महाडीक, मीरा जोशी, मनाली पंडित यांच्या उपस्थितीत विजेत्यांना गौरवण्यात आले.
गुहागर कीर्तनवाडीत बालमहोत्सव
गुहागर ः शहरातील कन्हैया प्ले स्कूल कीर्तनवाडी येथे बालमहोत्सव मोठ्या उत्साहात झाला. बालगोपालांनी विविध गाण्यांवर नृत्य करून धमाल केली तसेच जादूगार प्रयोगाचादेखील चिमुकल्यांनी आनंद लुटला. या महोत्सवाचे उद्घाटन गटविकास अधिकारी शेखर भिलारे यांच्या हस्ते झाले. गुहागर नगरपंचायत मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण यांनी प्ले स्कूलने लहान मुलांना उपलब्ध करून दिलेल्या अत्याधुनिक सुविधेबद्दल कौतुक केले.
नासा इस्रो परीक्षेत संस्कृती तरांगेचे यश
साखरपा ः येथील पद्मा कन्याशाळेची सातवीतील विद्यार्थिनी संस्कृती नीलेश तरंगे हिची नासा इस्रो दौर्यासाठी निवड झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने घेण्यात आलेल्या जाणू विज्ञान, अनुभवू विज्ञान या स्पर्धा उपक्रमांतर्गत दौर्यासाठी संस्कृतीची निवड झाली आहे. तिला लहानपणापासून विज्ञान विषयात रूची आहे. परीक्षेसाठी तिच्या वर्गशिक्षिका, मुख्याध्यापिका आणि वडिलांचे मार्गदर्शन मिळाले.
