सतर्कतेसह जबाबदारीने काम करा

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १४ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून या निवडणुका पारदर्शक, मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी अत्यंत सतर्कतेने व जबाबदारीने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आज दिले. निवडणूक प्रक्रियेच्या संपूर्ण कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नोडल अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात निवडणूक नियोजन, प्रशासनाची तयारी, जबाबदाऱ्यांचे वाटप तसेच विविध विभागांमधील समन्वय याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
त्या म्हणाल्या, "निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपापली जबाबदारी नीट समजून घेऊन दक्षतेने काम करावे. आचारसंहिता अंमलबजावणी, मतदान केंद्रांची तयारी, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तसेच मतदारांना कोणताही त्रास होणार नाही याची विशेष खबरदारी घ्यावी. निवडणूक कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सतत सजग राहून आयोगाच्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी." सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम केल्यास निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, बालाजी शेवाळे, श्रीमती आरती देसाई यांच्यासह विविध नोडल अधिकारी व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
